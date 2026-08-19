Alerta total en el Gobierno por lo que contó Rodrigo Lussich sobre Javier Milei: "Está"

Rodrigo Lussich cuestionó con dureza y en tono irónico la reciente aparición pública de Javier Milei, luego de varios días con escasa exposición. En un video publicado en sus redes sociales, el periodista se refirió a la ausencia del Presidente y aprovechó un acto en homenaje a José de San Martín para realizar una serie de comparaciones y chistes sobre el mandatario.

Lussich comenzó su video haciendo referencia a la ausencia pública del Presidente: "Apareció el Presidente después de haber estado una semana encerrado en el baño".

Con el mismo tono, cuestionó el momento elegido para su reaparición. "Es sabido que nos ha cagado la vida a todos, pero tampoco es cuestión de desaparecer del mapa, che", lanzó. El periodista también ironizó sobre el aspecto de Milei durante su aparición pública y apuntó particularmente contra sus ojeras: "Se lo vio bárbaro, se puso las ojeras de Graciela Fernández Meijide, está divino".

La comparación entre San Martín y Milei

Uno de los momentos centrales del video estuvo relacionado con el homenaje a José de San Martín. Lussich utilizó la figura del prócer para cuestionar la trayectoria pública del Presidente. "El general San Martín, desde su sueño eterno, tuvo la esperanza de que este no aparezca justo para su homenaje, pero no tuvo suerte", expresó.

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Rodrigo Lussich sobre Javier Milei.

Luego realizó una comparación entre las campañas militares de San Martín y algunas de las disputas públicas protagonizadas por Milei: "Pensar que él cruzó Los Andes y Milei solo cruzó a Lali Espósito, Natalia Oreiro, María Becerra y varios periodistas".