¿Quiénes son los principales arquitectos argentinos?

Como argentinos, nos llenan de orgullo aquellos compatriotas que logran sobresalir en el mundo entero. Sean de la disciplina que sean. En este caso, queremos contarte sobre los arquitectos argentinos que con su trabajo llevan nuestra bandera a lo más alto.

Estos destacados profesionales son embajadores de la creatividad y visión argentina por el mundo. En sus diseños, otorgan la impronta nacional a las casas, edificios y demás espacios que crean.

En estas líneas vas a descubrir algunas de las figuras que mantienen viva la tradición arquitectónica argentina por todo el planeta. Seguí leyendo para descubrir los más importantes arquitectos argentinos por el mundo.

Arquitectura en Argentina

En gran medida, el reconocimiento internacional de nuestra arquitectura está vinculado a la reputación del sector académico. Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires es considerada una de las 100 mejores facultades a nivel mundial.

El ranking mundial es elaborado anualmente por la consultora especializada Quacquarelli Symonds (QS). Se analiza un total de 1222 universidades en el mundo. En ese total, la FADU se ubica entre el puesto 51 y 100 a nivel global.

Otro centro de altos estudios influyó en el reconocimiento de los arquitectos argentinos a nivel mundial. Se trata de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán.

Durante los años 60, la por entonces Escuela de Arquitectura alcanzó un gran prestigio y amplia repercusión internacional bajo la dirección del arquitecto Eduardo Sacriste. Uno de sus egresados es el mundialmente reconocido arquitecto César Pelli, de quien hablaremos más adelante.

Arquitectos argentinos que destacan en el mundo

Angel Guido

Ángel Francisco Guido fue un arquitecto, ingeniero, urbanista e historiador nacido en 1896 y fallecido en 1960. Guido realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se graduó como ingeniero civil en 1920 y luego como arquitecto en 1921.​ En 1932 obtuvo la beca Guggenheim, la cual impulsó su carrera.

Uno de los trabajos más reconocidos de Ángel Guido es el Monumento Nacional a la Bandera. En 1939 este arquitecto ganó, junto con Alejandro Bustillo, un concurso de anteproyectos que significaba el tercer intento por construirlo. Así, luego de 85 años y de dos frustrados proyectos -en 1872 y 1909- el Monumento se inauguró en 1957.

Alejandro Bustillo

Alejandro Bustillo nació en 1889 y murió en 1982. Además de ser uno de los más importantes arquitectos argentinos del siglo XX, fue pintor y escultor. Bustillo criticó a sus colegas y fue considerado un arquitecto anti moderno. Incluso consideraba que no debía cobrar por sus proyectos.

Como dijimos, Bustillo diseñó con Guido el Monumento Nacional a la Bandera. Otros de sus principales son el Hotel Llao Llao y el Complejo Bristol de Mar del Plata, que incluye el Hotel Provincial y el Casino.

En Buenos Aires diseñó el banco Tornquist, la casa central del Banco de la Nación Argentina y el Hotel Continental. Muchas de sus obras se encuentran en la provincia de La Pampa.

Amancio Williams

Amancio Williams fue un arquitecto argentino que adhirió al movimiento modernista de principios del siglo XX. Nacido en 1913, Williams viajó en 1947 a Europa para conocer al reconocido Le Corbusier. Con el referente de la arquitectura moderna colaboró luego en la construcción de la Casa Curutchet.

En su obra pueden contarse desde muebles, objetos, interiores y monumentos, hasta edificios y ciudades. Algunos de sus proyectos más famosos son las viviendas en el espacio, la sala para el espectáculo plástico y el sonido en el espacio. Así como los tres hospitales en la provincia de Corrientes.

Sin dudas, la obra más reconocida de Amancio Williams es la Casa sobre el Arroyo (Casa Puente) en Mar del Plata. Este es un emblema de la arquitectura Bauhaus y fue admirado por figuras de la talla de Gropius, Van der Rohe, Loos y Le Corbusier.

La Casa del Puente cubre el Arroyo de las Chacras, a la manera de un puente. Está levantada en medio de una frondosa arboleda. Su construcción tiene características tecnológicas de vanguardia y un racionalismo típico de los años 40.

Amancio Williams falleció en 1989. Es reconocido a nivel mundial como una de las principales figuras de la arquitectura moderna. Fue académico de la Academia Nacional de Bellas Artes y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

César Pelli

Quizás el más reconocido a nivel mundial de los arquitectos argentinos, César Pelli nació el 12 de octubre de 1926 en la provincia de Tucumán. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Luego se radicó en Estados Unidos y trabajó más de 10 años para el estudio Eero Saarinen.

A lo largo de su brillante carrera también fue académico, llegando a decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale entre 1977 y 1984. Fue galardonado con numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA, por sus siglas en inglés).

Una de las obras más emblemáticas de César Pelli son las Torres Petronas. Ubicadas en Kuala Lumpur, capital de Malasia, estos rascacielos gemelos constituyen una obra de ingeniería nunca vista. El proyecto terminó de catapultar el prestigio de Pelli.

César Pelli es uno de los arquitectos argentinos de mayor prestigio. Su obra más reconocida son las Torres Petronas, en Kuala Lumpur.

Uno de los elementos más espectaculares de las Torres Petronas es su puente, bautizado como Skybridge. Construido a 171 metros del nivel del suelo, la estructura conecta los dos edificios en las plantas 41 y 42 de cada torre.

Pelli contó en una entrevista que un grupo de ciudadanos estadounidenses -que tenían conexión con el gobierno de Malasia- fueron a pedirle referencias para participar de un concurso. Luego, César Pelli quedaría seleccionado para llevar a cabo la magnífica obra de las Petronas.

César Pelli descreía de las modas de la arquitectura y de la globalización de las ideas. Afirmaba que la arquitectura sustentable debía reducir el consumo de energía y el impacto negativo del carbono sobre el edificio. Falleció en New Haven, EEUU, en 2019.

Clorindo Testa

Clorindo Testa nació en Benevento, Italia, en 1923 y falleció en Buenos Aires, en 2013. A lo largo de su extensa carrera, se convirtió en uno de los arquitectos vanguardistas más importantes. Su prestigio mundial lo consiguió como representante de la arquitectura brutalista.​

Entre sus obras más destacadas se encuentran edificios que forman parte de la historia de la arquitectura argentina. Por ejemplo, el edificio del Banco de Londres y América del Sur o el de la Biblioteca Nacional, ambos ubicados en Buenos Aires.

También sobresalen el Centro Cultural Recoleta y el Hospital Naval, así como hospitales en varias provincias. Clorindo Testa fue además un artista plástico de incansable labor. En 2012 realizó la curaduría e instalación del Pabellón Argentino en la Bienal de Venecia.

Emilio Ambasz

Emilio Ambasz nació en Resistencia, Chaco, el 13 de junio de 1943. También es ciudadano de España por Concesión Real. Antes de emigrar a Europa, Ambasz estudió en Princeton. En esa universidad hizo el programa de pre-graduado y obtuvo al año siguiente la maestría en Arquitectura.

Ambasz fue siempre un precursor de la arquitectura verde o sostenible. Su característico estilo es una conjunción de edificios y jardines, que él describe como "verde sobre gris". Cubriendo sus edificios con plantas, resistió las tendencias de la década de 1970.

Producto de su prestigio, la revista Architecture Quarterly otorga cada año el Premio Emilio Ambasz a la Arquitectura Verde. Entre 1969 y 1976, fue el curador del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno (MoMA), de Nueva York.

En sus años en el Moma, Ambasz dirigió e instaló muchas exposiciones sobre arquitectura y diseño industrial. Entre ellas podemos mencionar Italy: The New Domestic Landscape, La arquitectura de Luis Barragán y The Taxi Project.

Emilio Ambasz además fue presidente de la Liga de Arquitectos durante dos períodos, entre 1981 y 1985. Enseñó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, y fue profesor visitante en la Hochschule für Gestaltung, situada en Ulm, Alemania.

Entre sus principales obras se encuentra el Grand Rapids Art Museum en Michigan y el conservatorio del San Antonio Botanical Center en Texas. Muchas de sus trabajos están en Japón. Ambasz expone parte de su obra en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Enrique Jan

Enrique Jan es reconocido entre los arquitectos argentinos por haber diseñado el planetario de Palermo. Desde la proyección de la obra hasta su concreción pasaron 10 años. Se trata de uno de los pocos edificios en el mundo construido a partir del módulo triángulo equilátero.

Eduardo Catalano

Eduardo Fernando Catalano nació Buenos Aires, en 1917 y murió en Cambridge, Massachusetts, en 2010. La trayectoria de este arquitecto argentino abarca desde mediados del siglo XX hasta 1995.

Fue becado por la Universidad de Pensilvania y Harvard. Allí estudió con Walter Gropius. Se recibió de arquitecto en 1945.

En 1950, Catalano fue invitado a ejercer en Londres. En 1951 comenzó a dirigir la Escuela de Diseño de Raleigh de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU). Allí construyó, en 1954, la famosa Casa Raleigh o Catalano House.

Su reconocida construcción en Raleigh fue elogiada por Frank Lloyd Wright. Se la denominó la casa norteamericana de la década. Se erigía en 1467 Ridge Road, calle que hoy lleva el nombre Catalano Drive. La casa fue demolida en 2001.​

Eduardo Catalano diseñó en 1954 la Casa Raleigh. Esta obra fue reconocida como la casa norteamericana de la década.

Catalano fue profesor de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1956 y 1977. Otras de sus obras son la Ciudad Universitaria de Buenos Aires (junto a Horacio Caminos), las embajadas de EE. UU. en Argentina y Sudáfrica, y la Juilliard School de Nueva York.

Eduardo Catalano también fue el creador de la escultura cinética ambiental conocida como Floralis Genérica. Este característico monumento porteño se encuentra en el barrio de Recoleta. Catalano recibió en 2007 un doctorado honorario de la NCSU.

Justo Solsona

Justo Solsona es un arquitecto de larga trayectoria, hoy devenido pintor. Entre sus principales obras se encuentran el edificio de Argentina Televisor Color (ATC), la Torre Prourban, el Banco de Corrientes y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Solsona es admirador de Le Corbusier. Expone sus obras pictóricas desde 1991.

Jorge Mario Jáuregui

Jáuregui es un arquitecto argentino radicado en Brasil. Allí lidera, desde hace más de 15 años, la urbanización de las favelas de Río de Janeiro. Entre sus trabajos podemos mencionar el teleférico del Complexo do Alemão. En el año 2000 recibió un premio de la Universidad de Harvard, gracias a su proyecto Favela Barrio.

Jorge Bunge

Jorge Bunge nació en 1893. Uno de los más reconocidos arquitectos argentinos del siglo XX, fue el fundador y urbanista de Pinamar. Bunge se graduó en la UBA y siguió sus estudios en el Instituto Politécnico de Munich, Alemania. Allí llegó becado por el gobierno argentino.

Cuando regresó al país, Bunge realizó su trabajo como arquitecto a la par de su labor como docente. Enseñó en la cátedra de Historia de Arte en la Academia de Bellas Artes, así como en la Facultad de Filosofía y Letras.

Bunge llevó adelante una intensa actividad, proyectando y construyendo cerca de 300 obras. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran la fábrica “La Algodonera”, claro ejemplo de arquitectura moderna industrial argentina.

Jorge Bunge diseñó la Sede Central del ACA y el Banco Francés. Pero su obra más importante es la urbanización de Pinamar.

También diseñó la Sede Central del Automóvil Club Argentina, la Cristalería Rigolleau y el Banco Francés. Pero lo que más sobresale es su trabajo en la urbanización de Pinamar. Allí utilizó un concepto novedoso para el diseño del trazado paisajístico. Jorge Bunge falleció en 1961.

Mario Roberto Alvarez

Mario Roberto Alvarez nació en 1913 y murió en 2011. Fue uno de los más grandes y prolíficos arquitectos argentinos. Entre sus obras sobresalen las siguientes:

El edificio Somisa.

El Edificio IBM.

La Bolsa de Comercio.

El puente de Juan B. Justo.

La Torre Le Parc.

El edificio del Standard Bank en Puerto Madero.

El hotel Hilton.

El Centro Cultural General San Martín.

Conclusión

Las escuelas de arquitectura de nuestro país forman y han formado a importantes profesionales. Este es el principal motivo por el cual existen tantos arquitectos argentinos de prestigio y renombre internacional.

En este artículo conociste a algunos de los arquitectos más importantes que ha dado nuestro país en el siglo XX. Quizá el más reconocido de ellos sea el gran César Pelli, cuyas Torres Petronas son un verdadero emblema de la creatividad y osadía arquitectónica.

Ahora que leíste acerca de estos arquitectos y sus obras, ¿vas a ver de otra manera sus edificios? Si querés encontrar más contenido de cultura, sociedad e interés general, seguí leyendo El Destape.