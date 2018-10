SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En la previa del debate del Presupuesto 2019 en el Senado, la senadora por Tucumán y vicepresidenta de la comisión presupuestaria, Beatriz Mirkin anunció que junto a su compañero José Alperovich votarán en contra del cálculo de recursos al definir que “no se plantea un mejoramiento del Estado”. Además, apuntó contra el presidente del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto.

En una entrevista en Crónica Anunciada por El Destape Radio, la legisladora planteó que el país atraviesa “una situación difícil porque hay hambre en la Argentina” a lo cual aclaró que si venían “acompañando el proceso de aprobación del Presupuesto es porque implicaba que el presidente iba a cumplir determinadas cuestiones pero no hubo un mejoramiento del Estado y de las cuestiones esenciales como la salud, educación y alimento”.

Embed

“La situación que se plantea en el Presupuesto es que no hay mayor inversión social, lo que ha resuelto este Gobierno es tratar de tener callado y largar algo de alimento y plata a los sectores más bajos y a algunos movimientos sociales. Pero a las provincias envía tarde los recursos y una persona no puede decidir comer un día sí o un día no”, arremetió.

Embed

Y sentenció que “lo único que garantiza es el pago de los intereses de la deuda”.

Asimismo, Mirkin apuntó contra sus compañeros de bloque se anticiparon el acompañaron al proyecto, principalmente contra Pichetto quien no convocó a reunión de bloque ni le consultó, a pesar de que es la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto.

“Soy vicepresidenta en la Comisión y el senador Pichetto no me ha hecho participar de alguna reunión de negociación, no me ha consultado ni me ha preguntado. Se ha enterado por los diarios la posición que hemos tomado”, reveló la senadora y chicaneó con que el presidente de bloque “es una persona sumamente ocupada con la cual cuesta mucho hablar”.