¿Cuál es su opinión sobre cómo están cubriendo los medios su denuncia?

- Estoy obsesionado con lo que está pasando, mi vida está dedicada las 24 horas a escuchar y ver los medios, porque tengo que enterarme de qué está sucediendo referente a mi persona. Lo que más me impactó fue la declaración de D´Alessio, cuando hace la presentación del habeas corpus, por la cantidad de falacias que tiene. Es impactante, como todo lo que ha dicho hasta ahora: es un hombre escurridizo, que tiene falta de moral en todos los aspectos, porque no podés saber que está diciendo, es difícil dilucidar. Una de las cosas que más me impacto fue que decía que no sabía mi apellido. Eso es una locura. Él sabía de mi apellido por razones obvias: en el 2014 yo le compro un auto, entonces tiene mi apellido, mi DNI. Yo tengo tengo los recibos del vehículo, porque pagué con un cheque. Tengo todo documentado. El auto que tengo actualmente se lo compré a él.

Hay un intento de parte del fiscal Stornelli y de los medios oficialistas de empezar a tratar a D’Alessio como un loco, que no tiene idea de qué está hablando.

- D`Alessio es totalmente consciente con lo que hace. El patrimonio que tiene no lo hace un loco, lo hace una persona qué tiene inteligencia para la maldad, porque sino no podía tener un nivel económico y social como el que tiene. Él se ha relacionado con gente de un nivel cultural, social e intelectual sobresaliente. Un loco no llega a esa posibilidad de hacerlo Entonces yo digo que no es loco, al contrario, es una persona con una mente brillante para la maldad. Yo padecí 40 días de una extorsión permanente. No es que yo me voy a recuperar después de esto, va a ser muy difícil para mí. Fue tormentoso.

Tanto Stornelli y como Patricia Bullrich coincidieron en calificar a D’Alessio como alguien que tiene problemas mentales

- Cada uno puede sacar una opinión, pero yo pienso que una persona que actúa así, con una frialdad... Yo soy un hombre grande y enfermo. Él dijo muchas mentiras desde el primer momento, porque fue cambiando todas las versiones. Yo no lo induje a él a que diga cosas. Él dice que se da cuenta que yo lo estaba grabando. Mentira. Fueron muchas horas de grabación. Si él se hubiera dado cuenta se hubiera abstenido de hablar. Él habló permanentemente conmigo, y no paraba. La incontinencia verbal la tiene. El problema es que involucra a mucha gente. Él las implica, y da detalles de cada cosa.

El primer día que Clarín se ocupó de su denuncia puso en tapa que en realidad se trató de una operación de presos kirchneristas que organizaron todo desde la cárcel.

- Eso es algo descabellado, yo no tengo contacto con ningún preso. No tengo un sólo contacto ni con políticos ni con nadie. Soy apolitico, no soy ni peronista ni macrista: yo nunca he tenido relaciones política. Me he dedicado a tener una vida totalmente religiosa, desde hace muchos años. Eso de la cárcel, yo no sé qué pasó ahí, me intriga saber qué es eso. ¿Hay pruebas de que la gente habló de eso? Yo tengo mis dudas. ¿Las grabaciones de esas transcripciones existen?

¿Se enteró de este nuevo caso, de la familia Barreiro, que se presentó en la misma causa que usted para denunciar un modus operandi de extorsión idéntico?

Tengo una alegría del corazón. Es una posibilidad única está de poder frenar estas cosas. Yo vengo escuchando muchísimas situaciones: mucha gente me ha llamado y me ha comentado que fueron extorsionados. Y yo trato de enfocarme en lo mio, porque eso me dio una alegría muy grande. Porque es una ratificación de todas las cosas que yo digo.

Su hijo denunció amenazas telefónicas y que ingresaron a su casa. ¿Qué le pasa a usted al enterarse de esto?

Es lamentable. Mi hijo tiene 7 hijos, que son mis nietos, y esto me te toca el corazón. Cuando te tocan los nietos, estas viviendo una angustia… Él vive la angustia de no saber qué pasa y es ingrato estas cosas son ingratas. Yo me siento culpable de que él este viviendo estas cosas por mí. Pero me tocó a mí, no lo elegí. No fui a buscar a nadie. Como familia tratamos de apoyarnos y estar juntos. A mí lo que más me duele es que mi apellido y el nombre de mi familia se haga público.

Ahora seguro van a tratar de ponerlo en duda a usted y al juez Alejo Ramos Padilla, que investiga su denuncia. Ya hubo incluso movimientos para sacarle la causa.

Lo que presenté es todo real, y lo van a querer desvirtuar. Y es lógico, porque hay muchas cosas en juego. Lo mío es totalmente honesto, yo hice todo con mis propias manos. No requerí de nadie. La justicia debe ser una sola: este juez (Ramos Padilla) hay que apoyarlo. Cuando fui a hacer la denuncia a mí me revisó hasta las uñas de los pies, todo lo que yo decía. Este es un juez auténtico que necesita el apoyo de la sociedad. El Juicio se radicó allá porque corresponde. Y él está haciendo un trabajo realmente titánico. Felicito a Barreiro por haber hecho la denuncia. ¿Y cuantos otros han callado? Deberían tener la valentía, o al menos la moral, de hacer una denuncia. Porque sino no se termina más..

¿Usted hace un llamado a que los que fueron extorsionados como usted se presenten?

Es lo que tiene hacerse. No es que yo soy un valiente. Yo tenía tres alternativas: una era vender todo y pagar, que a mi se me cruzó en la mente. Porque estaba asustado, estaba en juego la vida de mi familia. La segunda era irme y no pagar, pero me iban a inventar una causa, porque las cosas que me mostraba D´Alessio eran reales: me hablaba de periodistas que publicaban cosas y después se convertían en realidad. Yo no podía creer el poder que tenía. Me decía que iba a llevar a alguien a declarar con el fiscal y me mandaba la grabación de adentro. La tercera opción era grabarlo y denunciarlo. Yo invito a que denuncien estos casos.

¿Cree que pueden encontrar algo para desacreditar su denuncia?

Le voy a decir algo. La empresa mía está a mi nombre. Mi nombre es Pedro Etchebest Rodríguez. Yo emito tarjetas que dicen Pedro Etchebest Rodriguez, y muchas veces me hago llamar Rodriguez porque es más fácil. Pero mucha gente buscará cosas para denostarme. Esto de la cárcel, no lo puedo creer. La denuncia de la cárcel la radiqué yo. Quieren invertir la carga de la prueba en esto porque todo lo que presente no son ideas abstractas, no son elucubraciones, es todo real.