Días antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Cooperativa Yerbatera Andresito, ubicada en Misiones, anunció que atraviesa una grave crisis producto de la "situación económica actual" y advirtió que no podrá "realizar pagos" a sus asociados. "La cooperativa se encuentra en una posición financiera compleja", lanzó la compañía. El sector está golpeado por la recesión, la llegada de importaciones de Brasil y Paraguay y la desregulación del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), que establecía un precio de referencia para el producto.

"Estimados socios, La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. se dirige a ustedes para informarles que, debido a la situación económica actual, la cooperativa se encuentra en una posición financiera compleja", indicó Andresito en un comunicado. El texto está fechado el 18 de diciembre pasado, con el asunto "Comunicación oficial sobre la situación de pagos".

"Lamentablemente, no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso. Agradecemos su comprensión y les pedimos que se mantengan informados a través de nuestros canales oficiales para cualquier actualización", se agregó en el comunicado, que lleva la firma de su presidente Juan Carlos Amann, su tesorero Víctor Hugo y su secretario Sergio Osvaldo Kreibiger.

Con sus 40 años de historia y formada por 128 familias productoras, Andresito -como otras compañías yerbateras- sufrió con el gobierno de Javier Milei la desregulación del mercado y el desmantelamiento del INYM, el organismo que fijaba podía intervenir en el mercado, fijar condiciones comerciales y regular la actividad productiva.

Si bien el texto es claro sobre la "posición financiera compleja" de la compañía, El Destape se comunicó con un representante de la comisión directiva de Andresito para conocer detalles de su situación económica. "Creo que fueron malos entendidos, el comunicado era algo interno del consejo hacia sus socios", dijo a este medio Darío Bruera, miembro del Consejo y también directivo de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM). "Se hicieron todo tipo de de especulaciones y análisis y tendenciosos", agregó.

En esa línea, el presidente de la cooperativa, Amann, también quiso bajar el tono a la situación y argumentó que solo se trata de la imposibilidad de pagar con "transferencia" a sus asociados. "Se pedía mucho el pago en transferencia y la Cooperativa tiene que pagar muchos impuestos, lo que lleva a que el estado financiero para lo que es transferencias no alcnaza. Nosotros frenamos la forma de pago en forma de transferencia, se sigue trabajando con pago diferido, es un período momentáneo", planteó Amann en un reportaje al medio local Canal 2.

La Cooperativa Andresito despachó al mercado 5.534.000 kilos de yerba mate entre enero y octubre, ubicándose en la 11° ubicación por ventas, detrás de Playadito, Las Marías, La Cachuera, CBSé, Rosamonte, Cooperativa Agrícola de Monte Carlo, Cordeiro, Yerbatera Misiones SRL y Cooperativa Piporé, según el medio local Plan B. Además, Andresito es la cuarta cooperativa yerbatera de la Argentina y la tercera misionera, detrás de Playadito, la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo y Piporé.

La desregulación del precio de la yerba en el gobierno de Milei

Recientemente, el gobierno de Milei volvió a determinar que el INYM no tendrá potestad para fijar un precio de referencia para el kilo de yerba mate, ratificando la medida que había resuelto originalmente a fines de 2023, en una medida luego judicializada.

Así lo hizo mediante el Decreto 812/2025, de mediados de noviembre. La normativa modifica el funcionamiento del instituto y recorta una serie de atribuciones que hasta ahora le permitían intervenir en el mercado, fijar condiciones comerciales y regular la actividad productiva. Según el Gobierno, la medida apunta a una “modernización” del organismo para que se concentre exclusivamente en controles de calidad, evitando toda injerencia “que provoque distorsiones de precios o interfiera en la libre competencia”.

Sin embargo, el decreto reemplaza el artículo 8° del reglamento vigente y deroga una decena de artículos clave del histórico Decreto 1240/2002 que reglamentó el INYM, los cuales que eran la base de las facultades fijación de precios de referencia.