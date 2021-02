Luego de que se revelara la existencia de un régimen de vacunación paralelo al oficial se abrió una investigación en la Fiscalía Anticorrupción, un sumario en el Ministerio de Salud y se realizaron denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py, donde se espera que se sucedan nuevas presentaciones este lunes. La pata judicial de este caso recién empieza a dar sus primeros pasos.

Este viernes, cuando explotó la noticia, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez –es el fiscal anticorrupción-, abrió una investigación preliminar y ordenó la formación de un sumario administrativo en el Ministerio de Salud. Por su parte, el fiscal Guillermo Marijuán en una maniobra poco habitual realizó una presentación de motu proprio que se sorteará este lunes en los tribunales de Retiro. No es la única que ingresó en Comodoro Py. Una de las primeras fue, por ejemplo, la de la ONG Fundación para la Paz y el Cambio Climático. A la par, desde Juntos Cambios estaban analizando los pasos judiciales a seguir. “No hay una definición unificada”, indicaron a este medio. Mientras que desde el ala más dialoguista consideran que con la decisión de Marijuán ya se judicializó el tema, desde el ala más dura quieren presentarse con nuevas acusaciones. El lunes podría haber novedades porque se reúne la Mesa Nacional de JxC.

Lo que está claro es que si desde la Coalición Cívica se llegó a presentar una denuncia por envenenamiento por adquirir la vacuna Sputnik V no debiera sorprender que se realicen acusaciones por estos hechos. En Juntos por el Cambio hay quienes quieren denunciar penalmente a los legisladores que se vacunaron. Se descuenta que la oposición buscará explotar este escándalo al máximo en medio de un año electoral. Por ejemplo, en un comunicado firmado por sus principales dirigentes, desde JxC piden que el presidente Alberto Fernández brinde explicaciones en el Congreso.

Intervención de la PIA

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas basó la apertura de la investigación preliminar en las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky y en una serie de notas periodísticas. “En el día de la fecha, a través de medios de comunicación masiva y redes sociales, se tomó conocimiento a partir de los propios dichos del señor Horacio Verbitsky que había sido vacunado contra el COVID-19 tras habérselo solicitado al Ministro de Salud, Dr. Ginés Gonzales García, basado en una relación de amistad forjada con anterioridad a su asunción como Ministro”, comienza el escrito de 3 páginas que cita gran parte de los afirmado por el director del portal El Cohete a La Luna en El Destape Radio. Se trata de un escrito de la Unidad de Admisión y Detección Temprana de la PIA.

En el documento se hace referencia al pedido de renuncia que el Presidente Alberto Fernández le hizo al entonces ministro de Salud, Ginés Gonzalez García, y a que existen “diversos trascendidos” de los cuales surgen “versiones de la existencia de una reserva de vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19”.

Para la Unidad de Admisión y Detección Temprana, los hechos descriptos “encuadran ‘prima facie’” dentro de los que habilitan la Fiscalía Anticorrupción a intervenir. Esto es “actuaciones que traten sobre hechos que revistan relevancia social, gravedad económica, interés o trascendencia institucional y/o de gestión” así como casos de “un alto impacto institucional” o que “pudieran implicar un daño real o potencial para una cantidad significativa de personas”.

“La posibilidad de que existiera un orden paralelo al establecido prioritariamente en razón de grupos de riesgo o interés epidemiológico para suministrar las dosis de vacunas recibidas contra el virus que generó la actual pandemia mundial que nos encontramos atravesando imponen la apertura de una investigación ágil y desformalizada que permita esclarecer los hechos que se han dado a conocer en las últimas horas, toda vez que los mismos, además de las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un ‘vacunatorio vip’ al que se accedía por medio del ‘contacto’ con el Ministro González García, tal como refieren los artículos de prensa, estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”, se afirma desde la Unidad de Admisión y Detección Temprana de la PIA.

Ante este cuadro de situación, el fiscal Sergio Rodríguez ordenó la apertura de una investigación preliminar que se sustanciará en el Departamento de Investigación y Litigio de la PIA. A su vez, instó al Ministerio de Salud de la Nación a iniciar un sumario administrativo para dilucidar lo ocurrido donde “se deberá tener a esta PIA como parte acusadora. Ello sin perjuicio de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan surgir de funcionarios políticos”. De encontrar delitos penales, la PIA podrá presentarse en la Justicia.

La denuncia de un fiscal de Comodoro Py

El mismo viernes, en una decisión que no es frecuente en Comodoro Py, el fiscal Marijuán decidió hacer una denuncia tras anoticiarse de los dichos de Verbitsky. Se espera su sorteo este lunes.

En su escrito, Marijuán requirió que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García y Horacio Verbitsky, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas”.

Entre las particularidades de su denuncia está el hecho de extender la investigación a otras jurisdicciones: “Requiero que la presente denuncia no se limite a los casos en particular que se denuncian, sino que oportunamente se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido en el Plan Estratégico y de conformidad con lo que se estableciera en cada jurisdicción”.

La de Marijuán no fue la única denuncia que hubo en los tribunales de Retiro. Ni, se descuenta, será la última.