El próximo martes 29 de diciembre comenzará el operativo de vacunación más grande de la historia nacional. Desde el jueves pasado, la provincia de Buenos Aires largó un formulario anotarse por la vacuna. Al respecto, Nicolás Kreplak aseguró que hay 243 mil personas inscriptas para recibir las vacunas.

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, Kreplak aseguró que el operativo empezará “en hospitales, es un terrenos más amigable porque lo conocemos bien. Llevamos 243 mil personas inscritas" en la página web que “no es para pedir turno sino para registrarse. La primera parte será para el equipo de terapia intensiva".

Por otro lado, añadió que "la vacunación es con turno y hay que gestionarlo". Va a haber oficinas públicas preparadas para eso y "estamos trabajando con intendentes y autoridades de los barrios para que puedan pasar por las casas y ayudarlos a inscribirse". La razón principal es para anunciar que, más allá de los turnos on line, también va a haber una forma de hacerlo presencial.

"Estamos pensando en una estrategia integral y en un seguimiento post vacunación" para dejar a la sociedad tranquila y poder registrar cualquier tipo de síntomas.



"Vamos a ir abriendo los anillos de a qué población vamos a ir vacunando también en función de las vacunas que tengamos", explicó y aclaró que “los que se inscribieron no están pidiendo turno, están manifestando su voluntad para que nosotros también podamos desplegar la logística" porque en el mundo hay mucha demanda y "no podemos darnos el lujo de que no coincidan las personas con las vacunas, tenemos que hacer muy eficaz este proceso".



De todos modos, alertó que "aún con vacunas, el proceso de vacunación demora unos cuantos meses para producir la inmunidad necesaria para cortar la transmisión así que hay que seguir cuidándose". Sobre el crecimiento de casos, explicó que "Argentina logró achatar la curva durante el primer pico y queremos volver a no tener un rebote muy rápido, que sea lo más lento posible para permitirnos vacunar a la mayor cantidad de población".



Ante este panorama, respecto a nuevas restricciones, detalló que "monitoreamos según la situación epidemiológica y no de temporalidad. Si la situación se complica antes, se tomarán medidas antes. Por el momento no hay medidas de restricción de circulación pero si la situación se descontrola, podría pasar".