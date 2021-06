Vacunación COVID: qué hará la PBA ante la aparición de la variante Delta

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, detalló en conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica cómo avanza la campaña de vacunación y qué podría pasar con la misma si llega la variante delta. Minutos antes su par de Ciudad, Fernán Quirós, anunció que el GCBA priorizará la aplicación con segundas dosis de Astrazeneca antes que avanzar en la vacunación de personas menores de 40 años.

Sobre la nueva variante del coronavirus, que hasta el momento, ha demostrado ser uno de los tipos más contagiosos y que en algunos países generó rápidas subas en el promedio de contagios por día, dijo que “los estamos siguiendo atentamente, lo que se trata de evitar son las formas graves de la enfermedad”. Según estudio de la NHS británica, la efectividad de una sola dosis de Astrazeneca es de apenas el 33% ante la variante Delta, y sube ante la aplicación del refuerzo.

Además, el ministro de Salud bonaerende agregó que “hay que ver la inmunidad celular, la segunda línea de defensa, los linfocitos T que tienen las personas”. En ese sentido, indicó que “hay papers que hablan de la efectividad de la vacuna ante las nuevas variantes, pero todavía no se recorrió el tiempo suficiente para ver cómo impacta en la vida real, es decir, en los casos de internación y de mortalidad”.

El titular de la cartera sanitaria detalló que “la variante delta es una variante que surgió en la India y llegó rápidamente a Inglaterra; por la cantidad de interacciones llegó a otros países como los Estados Unidos”. En ese sentido especificó que “venimos siguiendo muy de cerca toda la evolución que produce esta variante en esos países y cómo impacta en la cantidad de casos. Evidentemente aumentaron, por ejemplo Gran Bretaña venía con 1.500 a 2.000 casos y empezaron a subir hasta los 11 mil casos diarios, aunque están muy lejos de los 68 mil casos que tuvieron semanas atrás”.

Por su parte remarcó que “en la medida que tengamos mayor cantidad de dosis, vamos a acelerar cada vez más el ritmo de vacunación. La idea es terminar rápidamente con los 12.600.000 personas que serían la población estimada de la provincia de Buenos Aires mayor de 18 años”.

Sobre la inmunidad que genera cualquier tipo de vacuna contra el coronavirus y cómo ello impacta en la utilización de camas de terapia intensiva, aún con la variante delta, Gollan dijo que “en los países donde circula la variante delta las internaciones están aumentando pero no en la misma proporción que si no estuvieran vacunado. Estando vacunados no impacta de forma importante en la cantidad de fallecidos ni de internaciones, es verdad que aumentan pero no en proporción de lo que aumentaron los casos”.