Llegan 12,5 millones de vacunas contra el coronavirus en agosto

Lo confirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Serán de Sinopharm, AstraZeneca y Cansino. También se sumarán las dosis del componente 2 de Sputnik V.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que desde el Gobierno ya tienen programada la llegada de 12,5 millones de vacunas contra el coronavirus para el mes de agosto. En conferencia de prensa, Vizzotti y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dieron los detalles sobre el nuevo plan de aperturas progresivas que irá de la mano del avance de la vacunación.

Según detalló Vizzotti, durante este mes llegarán: 8 millones de Sinopharm, 3.5 millones de AstraZeneca y 200 mil dosis de Cansino, que se sumarán a las 200 mil que llegaron este viernes a Argentina.

Asimismo, afirmó que se sumarán 3 millones de dosis producidas por el Laborotorio Richmond del componente 2 de Sputnik V, en sumatoria con las que provengan desde Rusia. De esta manera, se llegarían a 15.5 millones de dosis.

Vizzotti indicó que tienen "la perspectiva muy concreta de en agosto avanzar en esas segundas dosis y tener una protección en progreso" permitiendo aumentar los aforos y permitir más actividades cuidadas, siempre siguiendo el plan de reapertura que presentó esta mañana el presidente, Alberto Fernández. La ministra anunció también que entre septiembre y octubre el Gobierno proyecta comenzar con la vacunación de adolescentes no priorizados; es decir que no presenten factores de riesgo; la apertura de fronteras y la no obligatoriedad de uso de barbijo.

Cómo es el plan de aperturas

El presidente Alberto Fernández anunció hoy un plan de "aperturas sostenidas y progresivas" para ir recuperando las actividades "de manera responsable y con cuidado" .A partir de mañana sábado habrá una "ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse" y también un avance en la presencialidad escolar, de cara al vencimiento esta medianoche del DNU que rige actualmente.

El siguiente paso, cuando la situación lo permita, será el regreso del público con aforos progresivos a eventos masivos, deportivos y recitales al aire libre, y puntualizó que en esa etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación.

Además, cuando se den las condiciones, se habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación empezando con países de la región.