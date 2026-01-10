El Gobierno de Formosa intensifica su agenda de prevención contra el dengue: todos los detalles

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa inauguró las charlas de prevención del dengue en el marco de la colonia de vacaciones organizada por el Gobierno provincial. Las actividades se desarrollaron en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Complejo “Paraíso de los Niños”, con el objetivo de concientizar a los niños y adolescentes sobre la importancia de evitar la propagación de la enfermedad.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el subsecretario de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres, coordinador de las actividades de salud en ambos espacios recreativos, señaló que las charlas, dirigidas a las infancias de todas las edades, buscan “que los niños no sean solamente espectadores en la prevención, sino que sean protagonistas y actores activos, colaborando con la familia en el cumplimiento diario de las medidas”.

Las exposiciones se encuentran a cargo del personal del Departamento de Vectores y Zoonosis y entre los temas se incluyen: las características del mosquito “para que sepan reconocerlo”, los hábitos que tiene “remarcando que vive en las casas y dando a conocer cuáles son los recipientes que elige para instalarse, poner sus huevos y reproducirse”. También, en qué horarios del día circula mayormente y el radio en el que vuela, entre otros aspectos.

Cáceres subrayó la importancia de que los niños tengan estos conocimientos: “Es fundamental que los chicos identifiquen los criaderos de mosquitos, los recipientes, para que ayuden en las casas a eliminarlos, o bien, tratarlos adecuadamente justamente para evitar que el insecto se introduzca”.

La importancia del uso del repelente

En las mismas charlas, además, se recalca la importancia del uso del repelente y de la aplicación del larvicida en aquellos objetos que no pueden taparse o eliminarse “como es el caso de las piletas, tanques, cisternas, aljibes y otros de uso cotidiano, siguiendo las instrucciones que dan los brigadistas cuando visitan las casas”.

En ese punto, hizo notar que “es más fácil enseñarle a un niño a no dejar recipientes con agua, fomentando este hábito desde edades tempranas, que cambiar el hábito que un adulto ya tiene instalado desde toda la vida”. Además, al llegar a la casa “el niño comparte y replica lo aprendido en la colonia con su familia”, destacó.

Por otro lado, comentó que, para dar cierre a la charla, el equipo de salud brinda detalles de cuáles son los síntomas (fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, decaimiento general y malestar, dolor de estómago), aclarando que es fundamental “acudir rápidamente a la consulta médica y no automedicarse porque puede ser peligroso para la salud”.

Desde el gobierno afirmaron que estas charlas informativas y preventivas sobre el dengue se realizarán todos los jueves mientras dure la colonia. En el Parque Acuático comenzarán a las 8 horas, y en el Paraíso de los Niños se desarrollarán por la mañana, a las 8 horas, y por la tarde, a las 15 horas.