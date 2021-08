Llegaron 200 mil dosis de la vacuna Cansino a Argentina

Avanza el operativo de vacunación contra el COVID-19. El avión aterrizó esta madrugada en Ezeiza con las vacunas desarrolladas en el laboratorio chino que son de aplicación única. Cuáles son las características de esta vacuna.

Argentina continúa avanzando en el operativo de vacunación contra el coronavirus. Esta madrugada, llegó un avión al aeropuerto de Ezeiza equipado con 200.000 dosis de la vacuna Convidecia, desarrollada por el laboratorio chino Cansino Biologics INC.

Se trata de la primera partida de un contrato que contempla el envío de 5,4 millones de dosis en el transcurso de este año, tal como anticipó hace unos días en una conferencia de prensa la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Con esta nueva llegada de vacunas, se podrá continuar con Plan estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional para combatir el COVID-19.

Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 42.801.930 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield, y ahora 200.000 de Cansino.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 38.572.954 de dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 33.825.576. De ese total, 25.840.629 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 7.984.947 cuentan con el esquema completo de vacunación.

Características de la vacuna Cansino

La vacuna Cansino es de aplicación única. En la Fase III del ensayo clínico, mostró tener una eficacia general del 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de COVID-19. Adicionalmente, la vacuna Ad5-nCoV tiene una eficacia del 95.47 % para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90.07 %, 28 días después de su aplicación.

Fue desarrollada por CanSino Biologics Inc, del Beijing Institute of Biotechnology, utiliza un enfoque de vector viral que toma un virus vinculado al resfrío común (adenovirus) al que se le agrega genéticamente una proteína propia del COVID-19 para poder ser reconocido por el sistema inmunológico y, así, generar inmunidad. Esto quiere decir que no incluye al virus real del SARS-CoV-2.

En tanto, los efectos secundarios que puede provocar la vacuna fueron leves a moderados dentro de los 28 días posteriores a la aplicación. Entre los síntomas se encuentran: dolor y enrojecimiento en la zona, inflamación y prurito en el sitio de aplicación mientr