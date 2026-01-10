Es argentino, quiere jugar el Mundial para México y llegar a un equipo grande: "Me gustaría"

Es argentino, quiere jugar el Mundial para México y llegar a un equipo grande

Un futbolista argentino sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección de México y recientemente lo declaró en una entrevista. Años después de jugar en dicho país con uno de los clubes más populares, se abrió esta posibilidad de vestir los colores de la "Tri" en este certamen en el que será anfitriona e integrará el Grupo A. A su vez, el jugador en cuestión aseguró que quiere llegar a un equipo grande de nuestro país, incluso sabiendo que salió de otro.

Se trata de Germán Berterame, surgido en San Lorenzo de Almagro que actualmente se desempeña en el Monterrey. El delantero nacido en Villa María, provincia de Córdoba, habló recientemente con SportsCenter en ESPN y declaró no sólo sus ganas de disputar la Copa del Mundo, sino también de arribar al River de Marcelo Gallardo. Casualmente, ya lo enfrentó en el Mundial de Clubes con Martín Demichelis a cargo y ahora espera por la chance de ser refuerzo del "Millonario".

Berterame sueña con jugar el Mundial con México

"Es una alegría, ojalá Dios quiera sigamos por este camino y poder estar ahí en el Mundial que sería un sueño, creo que para todo jugador", lanzó el cordobés sobre la posibilidad latente de representar al seleccionado mexicano en el certamen que se desarrollará en dicho país, como también en Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que el exfutbolista de la Selección Argentina Sub 17 ya jugó seis partidos para la "Tri" de la mano de Javier Aguirre y podría ser convocado por el buen nivel que tiene en su club.

Un detalle no menor es que junto a Exequiel Palacios -entre otros- fue parte del combinado "Albiceleste" en 2015 cuando disputó el Mundial juvenil llevado a cabo en Chile. En aquel momento se cruzó justamente con México, que se impuso por 2 a 0 en la fase de grupos. Meses antes también dijo presente en el Sudamericano Sub 20 en Uruguay del mismo año que el elenco nacional ganó y él fue parte.

Berterame se ilusiona con la chance de llegar al River de Gallardo

"Cuando me lo crucé estando en Monterrey fue una alegría inmesa. Dije que me gustaría poder estar ahí o jugar una vez en River sería hermoso", esbozó Berterame en diálogo con ESPN recordando el cruce con los de Gallardo en 2025 y sus declaraciones en otra entrevista acerca de la chance de vestir la camiseta del "Millonario". Cabe destacar que mientras jugaba en el Monterrey estuvo en el radar de Martín Demichelis para llegar a Núñez, pero su arribo nunca se concretó. Ahora es una pieza fundamental de los "Rayados" y no pierde la ilusión de estar en la Copa del Mundo.

Los números de Berterame en su carrera