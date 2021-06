La verdad sobre Pfizer: entregó solo el 30% del total de vacunas comprometidas para 22 países

Un documento de la Cancillería con datos de las embajadas de diferentes países da cuenta de las escasas entregas del laboratorio. Apenas cuatro países recibieron la mitad de las vacunas comprometidas.

Un documento de la Cancillería Argentina, al que tuvo acceso El Destape, contiene datos de las embajadas de diferentes países dan cuenta de las entregas del laboratorio Pfizer y desnuda los incumplimientos en todo el mundo. Apenas cuatro países recibieron la mitad de las vacunas comprometidas. Del total de los 22 países recopilados en el informe, se observa que Pfizer solo cumplió el 30% de las entregas pautadas.

Francia, Estados Unidos, Bolivia y Suecia, los cuatro privilegiados con las vacunas de Pfizer/BioNTech, la alianza gigante de la farmacéutica norteamericana y alemana. El país de Joe Biden recibió el 65%; el país sudamericano, el 52%; los de Emmanuel Macron, el 63%; y los nórdicos encabezan el ranking: 79%.

El material elaborado por la cartera que conduce Felipe Solá fue armado a través de información que derivaron las embajadas argentinas en esos países del mundo y tiene fecha actualizada del 7 de junio de este año. Allí se da cuenta de que en total, del compromiso asumido, Pfizer solo cumplió en un 30% (entregó 402.231.252 vacunas de 1.334.391.590 comprometidas).

La mayoría de los países involucrados en este documento recibió menos de un tercio de lo adquirido. Algunos países no superan el 5%. El informe fue armado en base a 28 países de diferentes continentes. Algunos no están en esta nota difundidos porque no realizaron convenios con Pfizer.

Países Adquiridas Recibidas PORCENTAJE Alemania 119.000.000 38.961.581 33% Australia 40.000.000 5.000.000 13% Brasil 200.000.000 4.451.500 2% Bolivia 194.620 100.620 52% Chile 10.000.000 3.819.100 38% Colombia 15.000.000 4.373.460 29% Costa Rica 6.001.125 1.892.085 32% Dinamarca 9.200.000 2.961.270 32% Ecuador 6.000.000 1.078.689 18% España 43.955.845 20.223.255 46% Estados Unidos 300.000.000 194.967.435 65% Francia 49.000.000 30.842.680 63% Japón 194.000.000 28.375.300 15% México 34.400.000 14.938.755 43% Noruega 7.240.000 2.176.852 30% Nueva Zelanda 10.000.000 807.300 8% Perú 32.000.000 4.034.260 13% Reino Unido 100.000.000 31.000.000 31% Sudáfrica 30.000.000 1.300.000 4% Suecia 5.400.000 4.280.000 79% Turquía 120.000.000 6.100.000 5% Uruguay 3.000.000 547.110 18% TOTAL 1.334.391.590 402.231.252 30%

El peor ejemplo del mapa Pfizer es la Brasil de Jair Bolsonaro. Apenas el 2% de vacunas de ese laboratorio recibió. Le sigue Sudáfrica, con 4%. Turquía, con el 5%. Y Nueva Zelanda, con el 8%.

El caso de Brasil es para remarcar. Compró 200 millones de vacunas a Pfizer y solo recibió cuatro millones y medio. Ese país es el segundo en ranking de mayor cantidad de muertes por Covid-19. Pequeño detalle: en días arranca allí la Copa América de fútbol masculino.

Dinamarca, que apenas recibió el 32% de vacunas Pfizer tiene un problema: según destaca la embajada allí en el informe, "solamente BioNTech/Pfizer y Moderna están incluidas dentro del programa de vacunación establecido por la Autoridad de Salud Danesa (Sundhedsstyrelsen). Tanto AstraZeneca como Johnson & Johnson fueron excluidas de este programa, aunque desde el 20 de mayo se ofrecen ambas en forma voluntaria. Antes de la decisión de excluirlas, AstraZeneca llegó a suministrar 149.000 dosis, mientras que de Johnson & Johnson ninguna". O sea, sin Pfizer no hay vacunas básicamente.

Según este documento al que accedió El Destape, en Sudáfrica se dieron condiciones polémicas con Pfizer. "El gobierno sudafricano se vio obligado a la creación de un

"Fondo de Compensación No Culpable" a cargo del Estado para mantener indemne a la empresa y cubrir las responsabilidades en caso de daños provocados tras la

aplicación de la vacuna, entre otras cláusulas. La creación de dicho Fondo, era una de las condiciones impuestas a Sudáfrica por la citada empresa", revela este informe.

Qué dijo Pfizer hoy en el Congreso argentino

Durante la audiencia que se realizó esta mañana en la Cámara de Diputados, desde Pfizer afirmaron que el marco legal de la ley de vacunas (Ley 27.573) "no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales" que propone el laboratorio. Ante estas declaraciones, desde la oposición se encargaron de apuntar contra el Gobierno por no negociar la compra de vacunas con Pfizer, pero lo cierto es que este proyecto recibió el apoyo mayoritario tanto del oficialismo como de los bloques opositores.

En la votación que se celebró en la Cámara baja el 7 de octubre pasado, el proyecto recibió 230 votos positivos, 8 negativos, y 11 abstenciones, en tanto que cuatro legisladores no votaron y hubo la misma cantidad de ausentes. En el Frente de Todos, la iniciativa se respaldó con 116 votos. El bloque del PRO se registraron 44 voluntades afirmativos, tres votos negativos y cuatro abstenciones. En la bancada de la Unión Cívica Radical se verificaron 40 afirmativos, tres negativos y dos abstenciones.