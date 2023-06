Cristina reprochó la interna y sumó críticas a la gestión de la deuda

La vicepresidenta reapareció en Santa Cruz en un mensaje con críticas a Alberto Fernández, en especial por las PASO y la amenaza de judicialización de las diferencias internas. CFK siguió la línea de campaña marcada por la carta del PJ Bonaerense: asoció la lista de Daniel Scioli con el Presidente y profundizó las críticas a la gestión económica, en especial a lo referido a la negociación de la deuda con el FMI.

"Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible", lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reaparición en Santa Cruz en una de sus críticas dirigidas a Alberto Fernández, a quien acusan de patrocinar la lista que encabezará Daniel Scioli. En línea con el duro documento del PJ Bonaerense del miércoles, la vice marcó como un límite que se había superado la amenaza de acudir a la Justicia -"Partido Judicial", lo llamó ella también- en medio de las discusiones por la reglamentación de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Cristina siguió la línea trazada eb la carta para la disputa interna: asociar la lista rival con la desgastada gestión nacional y apuntar a los problemas económicos irresueltos, en especial el acuerdo con el FMI. Mientras, sigue la expectativa a la espera que se definan las principales candidaturas del acuerdo kirchnerista-massista, en lo que no hubo avances, sólo nuevas señales.

Se había adelantado lo suficiente desde su entorno que tampoco en esta ocasión CFK daría señales sobre las candidaturas. Por eso, la expectativa estaba puesta en su línea discursiva, especialmente luego de confirmada la PASO en la rebautizada coalición Unión por la Patria, nombre que explicó. "Si los argentinos no advierten que, cualquiera sea su ubicación política e ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que permina tener una postura uniforme, única, nacional, patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste", sostuvo, dando cuenta de su autoría sobre la nueva denominación.

En la inauguración de las obras de ampliación del Hospital de Río Gallegos, Cristina estuvo acompañada por la gobernadora Alicia Kirchner y por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, un funcionario "albertista" que hoy orbita un rol intermedio, pero más cerca de kirchnerismo. "Un funcionario de los que sí funcionan", lo halagó Cristina. "Sería injusto igualar, hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban en los que estaban manejando la economía y la tarasca", aprovechó, otro palito dirigido para el lado de Martín Guzmán. Con todo, en su mensaje al inicio del acto, " el Kato" -como lo llamó CFK- destacó la labor del gobierno de Alberto durante la pandemia como la de un gobierno realmente peronista. "El Estado está cuando lo demás se cae", subrayó.

Pero Cristina buscó marcar las diferencias con la administración albertista. "Lo mío no es ser simpática, ni diplomática", intervino. En línea con la carta de Máximo, criticó la ya famosa advertencia acerca de que el conflicto por las PASO podría terminar en la justicia electoral si el kirchnerismo insistía en modificar los pisos mínimos para acceder a participar de la lista de candidatos mientras que no pusieron el mismo empeño en que se esclarezca su intento de asesinato. Más específico lo hizo cuando se refirió a la disyuntiva PASO o candidatura única y la necesidad de evitar conflictos. "Pero es mi idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña, ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador puso en tal provincia", deslizó.

Un tema que claramente será clave en la campaña será el del acuerdo con el FMI, un punto medular en los últimos mensaje de Cristina y de Máximo. Recordó la cancelación de la deuda con el organismo decidida por Néstor Kirchner en 2005 como un acto de pragmatismo, porque fue una decisión que le permitió luego gobernar con libertad. Que durante este gobierno ella advirtió que había que tener cuidado con lo que se firmaba y que le decían: "Tranquila, Cristina. Está todo bajo control". "Hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, lo tenés que decir. Porque después de todo ese préstamo no es responsabilidad de este gobierno", subrayó.