La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, informó que fueron desvinculados los responsables de las áreas sospechadas por la irregularidad de más de 11 millones de pesos en el pago de una producción audiovisual en la Televisión Pública. En una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que cuando los medios se enteraron de la situación, ya había sido denunciada y se estaba investigando.

"Los responsables de las áreas fueron desvinculados", explicó Lufrano en una conferencia de prensa que compartió con el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco "Pancho" Meritello. y el secretario de Medios Públicos, Claudio Martínez. "Se está iniciando un sumario para determinar quienes son. Son varios y es un circuito: es muy dificil que alguien no sepa que se puede hacer un pago en efectivo de semejante cantidad de dinero", agregó Meritello.

Lufrano explicó que no se respetó el circuito para el desembolso de dinero y que cuando fue denunciado se ordenó la auditoría interna para determinar quiénes son los responsables. La funcionaria contó que el domingo 7 de marzo le reportaron el manejo irregular de dinero y que al día siguiente investigaron si se trataba de una acusación veraz. Luego denunciaron y pidieron el seguimiento interno del caso.

"Cuando esto es conocido por la prensa, ya se habían tomado todos los recaudos internos en la empresa. La investigación la empezamos nosotros, al mismo tiempo se pidió el resguardo de todas las cámaras y son registros que han sido entregaos en la fiscalía que lo ha solicitado", explicó la funcionaria.

Por su parte, Meritiello detalló que se hicieron tres retiros de dinero, dos de ellos por 5 millones de pesos y un tercero por 1,4 millones. De los 11,4 millones de pesos, se restablecieron poco más de 8 millones y ahora la auditoria interna determinará que ocurrió con los restantes 3 millones y si hay justificación de los gastos.

El dinero iba a usarse para la producción de una ficción sobre Manuel Belgrano, sin embargo la irregularidad en los pagos determinó que sea denunciada y luego que los funcionarios involucrados sean desvinculados. La áreas implicadas en el caso son Administración de RTA SE y la gerencia de Producción de TVP.

Lufrano declaró que las filmaciones de las cámaras de seguridad fueron entregadas a la Justicia y que se observa a dos personas haciendo el retiro de dinero, aunque no descartan más involucrados.

A pesar de haber ordenado iniciar la investigación administrativa sobre el episodio, Lufrano fue denunciada ante la Justicia en una causa que tramita en el juzgado federal de Luis Rodríguez y que ya tiene dictamen del fiscal Germán Pollicita.



"Uno de los firmantes de la denuncia en mi contra, oh casualidad, fue coordinador de análisis y control de gestión del Sistema Federal de Medios durante la época de Hernán Lombardi", había señalado anteriormente Lufrano en referencia a Ricardo Benedetti, uno de los denunciantes junto a Jimena Casiñeira.



"Lamentablemente no me asombra, pero sí me asqueó un poco, porque ahora soy yo la investigada, cuando soy la que investiga. Aunque no me molesta en absoluto explicarle a la Justicia, pero me parece absolutamente injusto que se esté investigando a quien hace la denuncia", dijo la funcionaria.