Desborde de ríos, inundaciones, cierre de rutas y tres muertos: cómo se recompone Tucumán después del temporal

A casi dos semanas del intenso temporal que generó anegamientos por desborde de ríos, y dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas, el Gobierno de Tucumán informó que ya no hay familias evacuadas pero destacó que continúan las intervenciones en las zonas más afectadas. El fenómeno climático, caracterizado por precipitaciones acumuladas muy por encima de lo habitual, dejó caminos intransitables, lo que había obligado a desplegar un operativo de asistencia.

En este sentido, desde las distintas áreas del Estado informaron sobe un desarrollo de trabajo en la recuperación de la infraestructura dañada, el poder restablecer servicios esenciales, y la contención social. Este último estuvo vinculado con decisión de jerarquizar a familias en situaciones de vulnerabilidad que se encontraban más expuestas a las consecuencias climáticas e inundaciones, junto con operativos de salud y ayuda alimentaria en cada uno de las viviendas.

Frente a la situación, vecinos de La Madrid afectados por inundaciones anteriores reclamaron al Gobierno provincial obras específicas para evitar futuras pérdidas, mientras que desde el Ejecutivo tucumano comunicaron cuál es el plan de obras previsto.

Escuelas y anegación de caminos

Distintos ministerios estuvieron abocados a agilizar, restaurar rutas y caminos anegados afectados por el desborde de los ríos. De esta manera, se buscó no interrumpir la comunicación en el interior provincial y así garantizar los caminos para favorecer a las intervenciones y la asistencia provincial.

En este sentido, según informó el Comité de Emergencia provincial, casi todas las escuelas reabrieron sus puertas la semana pasada. Pese a los daños materiales cercanos a ríos, estudiantes de otros 5 establecimientos regresarán el próxima martes 14 de abril a sus respectivas aulas.

Fue así que desde el ámbito educativo informaron que, si bien una parte de los establecimientos aún no pudo retomar la presencialidad, se implementaron estrategias de continuidad pedagógica mediante clases virtuales.

Las áreas más afectadas

Entre las localidades más comprometidas se encuentra Santa Ana, en el departamento Río Chico, donde colonias como la 1, 2, 3 y 4 resultaron gravemente afectadas por el ingreso de agua en viviendas y el deterioro de los accesos. También se registraron situaciones críticas en El Timbó y Las Salinas, donde hubo evacuaciones y dificultades para circular, mientras que en Burruyacú algunas escuelas debieron ser utilizadas como centros de evacuados.

En Santa Ana se concretó la entrega de mercadería y elementos de primera necesidad a 379 familias, en base a relevamientos previos realizados en la zona. La intervención forma parte de un operativo integral que abarca la asistencia alimentaria, y también controles sanitarios, acompañamiento social y tareas de reconstrucción en caminos, viviendas y establecimientos educativos que sufrieron daños por las intensas lluvias.

El impacto más severo se produjo en zonas cercanas a cursos de agua que desbordaron debido al gran caudal acumulado en poco tiempo. Las cuencas del río Medina, el arroyo Matazambi y el río Seco fueron las más afectadas, generando inundaciones en áreas aledañas y complicaciones en caminos secundarios y terciarios, especialmente en regiones productivas.

A esto se sumaron problemas en la infraestructura vial, principalmente en caminos rurales que quedaron anegados o directamente destruidos por el escurrimiento del agua. Algunas rutas provinciales, como la 307, presentaron inconvenientes por derrumbes y caída de árboles, lo que dificultó aún más la conectividad en zonas ya comprometidas por el temporal.