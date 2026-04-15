Fin del trasbordo gratuito en Salta: Sáenz desató un nuevo foco de conflicto social en el transporte público

Mientras las políticas libertarias impactan de lleno en el transporte, el gobernador Gustavo Sáenz resolvió que los usuarios absorban la crisis del sector abonando el trasbordo de colectivo lo que impactará en el aumento de presupuesto de la tarifa de transporte. La decisión desató un hecho inédito: trabajadoras de casas particulares se levantaron para rechazar la medida por su impacto directo en el bolsillo. El Destape se comunicó con autoridades de la empresa estatal provincial SAETA pero argumentaron la falta de respuesta por actividad en la agenda.

Desde el próximo 18 de abril, el trasbordo de colectivos dejará de ser gratuito y pasará a costar el 50% del boleto. La decisión generó preocupación por el efecto en el bolsillo de los trabajadores, en especial de quienes necesitan combinar más de una línea para llegar a destino. Con un boleto general de $1450, las empleadas de limpieza se organizaron y rechazaron el descontento con una protesta inédita frente a la Legislatura provincial.

Cabe destacar que Salta fue una de las provincias beneficiada por el gobierno de Javier Milei que dispuso anticipos financieros de hasta $400 mil millones para 12 provincias en concepto de coparticipación federal. La medida fue oficializada a través del Decreto 219/2026.

“Con la crisis que estamos viviendo se hace pesado quedarnos sin el beneficio del trasbordo. Una empleada registrada que gana 410 mil pesos, que apenas tuvo un aumento de 6 mil pesos en febrero, tiene que trabajar después de doce horas porque no le alcanza, no puede parar la olla para sus hijos” describe a este medio, Ana Rosa Díaz, referente de las trabajadoras de casas particulares de Salta. Frente a la consulta de que si fueron recibidas por algún organismo o funcionario, la vocera de las empleadas aseguró que no tuvieron respuesta alguna.

El sistema de transbordo permite viajar a mayor distancia entre distintas líneas de un mismo corredor utilizando un único boleto. Esta modalidad se realiza exclusivamente con la misma tarjeta azul y no requiere abonar un nuevo pasaje, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. En este marco, el Gobierno provincial informó que, a partir del 18 de abril, el transbordo tendrá un costo equivalente al 50% del valor del boleto, es decir, $725.

Díaz cuenta que, ya con la ultima actualización del boleto "y con los salarios de indigencia", intentaron tener alternativas para llegar a su trabajo como ir en bicicleta o caminar, pero muchas viven en zonas interurbanas en las afueras de la capital provincial. Y, si bien lo intentan, les es imposible: “Tenemos compañeras que caminan para llegar a las 6 de la mañana, pero implica mucho esfuerzo y exponerse a peligros por eso, el transporte es esencial para nosotras, tiene que ser un derecho”.

Respecto a la coyuntura Díaz relató: “La estamos pasando muy mal, siempre ven a nuestro trabajo como algo inferior pero las tareas de trabajo son importantes y tienen que tener el valor en la sociedad, queremos ser visibles, pero sobre todo queremos que nuestro trabajo sea mirado con dignidad, estamos acá por todas, muchas tenían miedo pero ya no podemos permitir que nos avasallen así”.