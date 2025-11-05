Concejal de Fuerza Patria en Tigre cruzó al libertario Cernadas: "Hipócrita"

El concejal electo de Fuerza Patria (FP) Sebastián Rovira expuso la "hipocresía" del edil de La Libertad Avanza (LLA) Segundo Cernadas al recordar que se oponía a la construcción de torres en el partido de Tigre, pero que ahora "las votó todas, una por una". "Zamora manda los proyectos y vos levantás la mano", lo cruzó. Para la próxima sesión del Consejo Deliberante, el peronista propuso inhabilitar su construcción.

"La hipocresía cansa. No podés decir una cosa frente a las cámaras y después decir todo lo contrario cuando nadie te ve", dice Rovira en un video que difundió en sus redes sociales. El concejal publicó un descargo en el que apuntó contra Cernadas por criticar el avance de las torres en el distrito pero votar a favor de su construcción en el Concejo Deliberante. "Las torres no aparecen de la nada, se votan. Y vos las votaste todas, una por una. Zamora manda los proyectos y vos levantás la mano", planteó Rovira.

El video publicado por el concejal peronista tiene un fragmento de recientes declaraciones de Cernadas, en las que afirma tener una visión crítica con la proliferación de emprendimientos inmobiliarios y valora la calidad de vida que dan los espacios verdes y el acceso al delta. "Vine a vivir a Tigre hace 22 años. Elegí Tigre por el verde, por el río. Si esta ciudad se convierte en una ciudad de edificios, yo me voy", decía el libertario, excandidato a intendente del PRO.

El desafío de Rovira a Cernadas

Rovira también mencionó que incluso la última habilitación del municipio -el emprendimiento de torres en Camino de los Remeros y Esquíu- contó con el voto afirmativo de Cernadas hace dos semanas. “Cuando le pregunté por qué lo hacía, me bloqueó”, señaló.

“Hoy parece que lo importante es grabar videos de treinta segundos diciendo lo que la gente quiere escuchar. Pero la realidad no se puede editar. Hay que dejar de buscar micrófonos y empezar a buscar soluciones de verdad”, agregó. En otra parte del video también se lo ve a Cernadas afirmar que "es urgente poner un tope" a la construcción de edificios y afirma que "hace tiempo" pide su tratamiento.

En esa línea, Rovira desafió a Cernadas con que en la próxima sesión del Concejo Deliberante se vote un freno a todas las nuevas habilitaciones de torres hasta que Tigre tenga un nuevo Código Urbano. "¿Te animás, o solo cuando hay cámaras y micrófonos?", lanzó.