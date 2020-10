Macri, enojadísimo: "No hablo nunca más con Alberto, se acabó"

El expresidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, notablemente enojado en una entrevista, contó que tomó la decisión de no hablar más con el mandatario nacional actual, Alberto Fernández. Fue tras las palabras del Presidente sobre la opinión del exmandatario por la pandemia del coronavirus. "Que tengan los que tengan que morir", afirma y reafirma Alberto Fernández que le dijo Macri en privado.

Fue en una charla cuando arrancaba la pandemia. Lo contó el presidente y tras meses de silencio Macri salió a desmentirlo. En ese cruce de los últimos días, Alberto lo ratificó y Macri lo volvió a desmentir.

Ahora tomó esa drástica decisión. Se la reveló a Jonatan Viale en una entrevista en el canal de noticias A24. Allí hoy a la tarde se transmitió el reportaje grabado entre el exmandatario y el periodista.

"No hablo nunca más con Alberto, se acabó", dijo ofuscado el ex Jefe de Estado. Y siguió con tono duro sobre Alberto: "Él dice cosas que yo no digo cuando hablo con él, ¿para qué voy a hablar?". Y no cerró. Siguió con tono picante contra el líder del Frente de Todos: "Tiene que ser cuidadoso con la palabra y ser preciso. No puede decir todos los días algo que se contradice a las 24 horas”. Sí, Macri.

La denuncia de su hermano

Macri opinó sobre un nuevo escándalo familiar. El fin de semana estará a la venta “Hermano”, el libro que escribió el periodista Santiago O'Donnell tras 17 horas de conversaciones y grabaciones con Mariano Macri, hermano menor de Mauricio quien, en una entrevista, se quejó de la decisión de su familiar y aseguró que “canalizó sus broncas de una manera equivocada”.

“Mi familia no es diferente a otras, no es especial. Es una familia. En lo que fue diferente es que hubo dos personas que la contaminaron de problemas externos: mi padre (Franco), que era una persona compleja, y yo que agregué lo que faltaba metiéndome en política”, dijo en una entrevista con el periodista híper macrista Jonatan Viale. Entre él y su padre, dijo, había “mucha competencia, me llevó muchos años de terapia, aún sigo, y expuse a toda la familia a una dinámica horrible porque la política te lleva a un mundo de agresiones”.

Para él, su hermano “decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada (…) no tiene nada que ver con la realidad. Todas las coas que punteó son todas falsas. Son las mismas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver”. Y quiso buscar el golpe bajo, su madre: “Va a ser duro para ella”.