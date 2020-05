De forma inesperada, y ante su inminente vuelta a la televisión, el periodista ultramacrista, Jorge Lanata, aseguró estar "arrepentido" de haber llamado "vieja enferma" a Cristina Kirchner. Sostuvo que se dejó llevar por lo personal y no por lo profesional. Además, le advirtió a Mauricio Macri que los votos obtenidos en las elecciones no son de su propiedad y bregó por la existencia de varias oposiciones.

En su momento, Lanata increpó violentamente a Cristina: "Usted es una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido, arañando desesperandamente un lugar en la historia, que ojalá la juzgue como la mierda que fue".

Después de "reflexionar", en TN hizo un mea culpa: "Me arrepiento de esa frase, es un poco fuerte, a lo mejor no tendría que haber dicho eso, yo estaba enojado, muchas veces habló de más porque estoy enojado".

Aseguró que su batalla personal es lidiar con ese enojo personal y contenerlo como profesional: "Yo soy periodista y me tengo que acordar, lo que pasa es que a veces me gana la persona, no estuve a la altura de la circunstancias".

Lanata, además, aprovechó la ocasión para lanzarle una advertencia al fundador del PRO: "El 41% de los votos tampoco es de Macri, es un erro pensarlo así y hay que tener alguna o algunas oposiciones".

Dentro de los posibles líderes, mencionó a Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, todos del mismo riñón cambiemita. A ellos, les dio un consejo: "Les diría que especulen menos con las encuestas y se arriesguen más. Muchos están debajo de una baldosa y piensan pensar seguir todo el año así porque las encuestas le juegan a favor".