Carrió, durísima con Karina Milei: "Tiene una oscuridad terrible"

La fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, aseguró que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, es "una persona de una oscuridad terrible" y planteó que está "asesorada por lo peor de la casta argentina". También calificó de "bufón" al presidente Javier Milei y pidió que la Justicia investigue al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el incremento de su patrimonio.

"Su hermana es casta pura. Asesorada por lo peor de la casta argentina. Es una persona de una oscuridad terrible", dijo Carrió en declaraciones a Luis Novaresio en A24. Además de contra la hermana de Milei, la exdiputada cargó contra distintas figuras del Gobierno libertario, entre ellas al propio Presidente.

"Milei es corrupto y bufón de Trump. Está mal es que seamos bufones de Trump, que tiene la estrategia del loco. No veo bien aliarse con un loco", aseguró Carrió. En medio del ultimátum de Donald Trump contra Irán, la exlegisladora cuestionó el alineamiento argentino actual con la Casa Blanca. "Aliarse en la guerra contra Irán es un disparate. Es un momento donde el Presidente no está cuidando a la comunidad judía en Argentina", sostuvo.

En esa línea, insistió sobre el comportamiento de Trump: "El loco, cuando promueve guerras, cuando miente deliberadamente, cuando hace mover los mercados para ganancias extraordinarias de los que lo siguen, también es dominado, porque tiene fascinación, por ejemplo con Netanyahu, pero el problema es que encarna el mal".

Adorni y el caso $Libra

También apuntó contra Adorni, involucrado hace semanas en sospechas y acusaciones por viajes a Uruguay y el incremento de su patrimonio con varias propiedades que no aparecen en su última declaración jurada. "¿Quién es Adorni? Nadie sabe", afirmó Carrió al ser consultada por el funcionario. Luego, agregó: "La verdad es un desconocido. Yo nunca lo escuchaba porque no sé quién es y tampoco quiero averiguar, porque me parece todo poco serio".

En ese sentido, cuestionó la manera en que Adorni compró su último departamento sobre la calle Miró, en Caballito. "Ahora, estas transferencias con mujeres jubiladas e hipotecas privadas, además con un sueldo de 2,8 millones, es muy raro. Que lo determine la Justicia", señaló.

Por otro lado, la líder de la CC también hizo referencia al caso $Libra, en el que están involucrados los hermanos Milei. Al ser consultado sobre si se trata de un caso de corrupción, Carrió fue tajante: "Obvio. Eso se va a saber cuando él no esté".