Alberto Fernández a Macri: "Aspirar a ser el supermercado del mundo es no entender la sociedad moderna"

Acompañado por los ministros Daniel Filmus y Eduardo "Wado" De Pedro, el Presidente criticó la frase del exPresidente y destacó la inversión de su gobierno en ciencia y tecnología.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que aspirar a ser el "supermercado del mundo", como había expresado su antecesor, Mauricio Macri, es "no entender lo que pasa en la sociedad moderna". En ese sentido, señaló que la "mejor aspiración" es un "mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar".

El mandatario afirmó que esa no es la "mejor aspiración" es un "mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar". Asimismo, sostuvo que "en la sociedad moderna no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología", al afirmar que, de ese modo, "lo que se está haciendo es sembrar futuro y haciendo rica a la sociedad". Fernández encabezó el cierre del encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional en el predio de Tecnópolis, en el municipio bonaerense de Vicente López, acompañado de los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) y otros funcionarios.

El mandatario cuestionó a los sectores que "no entienden" la importancia de "apostar a la ciencia y la tecnología" y de que el "Estado esté presente allí, porque no siempre es negocio". En cuanto a la expresión de Macri es "no entender lo que pasa en la sociedad moderna", al advertir que "promover eso solamente significa apostar a la postergación de Argentina".

La frase del Presidente es en respuesta a un concepto muy repetido por Macri durante su gestión. Lo hizo en una columna de opinión de Télam y en el Foro de Negocios e Inversiones Argentina-China, que se realizó en Beijing, cuando aseguró en mayo de 2017 que "Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en los próximos 5 a 8 años" y que "con ayuda del empresariado chino el proceso será más exitoso" al tiempo que resaltó que el objetivo de su gestión era que el país se convierta en el "supermercado del mundo" para lo cual, dijo, se necesitaba "agregarle valor a las valiosas materias primas que producimos".

Fernández también afirmó que el objetivo de su Gobierno es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", por lo que la hoja de ruta es "seguir educando a los argentinos, sembrando conocimiento, apostando a la ciencia y seguir promoviendo la tecnología". En ese sentido, subrayó que "allí está la mejor sociedad que queremos". Así, abogó por llevar "recursos y actores" a las zonas "periféricas" del país para que esa inversión "vuelva a esos lugares lo que son: zonas pujantes donde se pueda producir". En ese sentido, expresó: "No me gusta la Argentina que concentra su riqueza en el centro del país y tiene una periferia en el norte y en el sur. Sería un país muy injusta".

Por su parte, Filmus señaló que "tiene sentido la ciencia y la tecnología si le ayuda a resolver los problemas de la gente" y que "no hay ciencia sin estado". En ese sentido, planteó a los presentes "el gran desafío de acá a 2023 es difundir qué es lo que ocurre cuando no ponemos la ciencia y tecnología en el lugar que corresponde". También, remarcó que "parte de los problemas que tiene América Latina es porque no haber generado políticas con continuidad en ciencia y tecnología", por lo que es "fundamental y decisivo generar valor agregado" a la producción.

A su turno, De Pedro destacó "la inversión en Ciencia y Tecnología" junto a la "decisión estratégica de Néstor, Cristina y Alberto" de "mantener la centralidad en la sociedad que tiene el sistema tecnológico argentino". En ese sentido, planteó: "Si ganamos la discusión cultural, va a ser dificil que otros gobiernos puedan retroceder como con el de Macri". A su vez, destacó "el caracter federal" de las inversiones en el ámbito.

Participaron también del acto, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Pablo Núñez; la subsecretaria de Federalización, Luz Nardone; la presidenta del Conicet, Ana Franchi; y la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis.

Con información de Télam