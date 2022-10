Carolina Losada justificó la contratación de su hermana: "Es de mi confianza"

La senadora radical afirmó que Georgina Losada "está más que calificada" para el puesto de asesora, por el que fue pasada a planta permanente. Un mes atrás, la legisladora había criticado contrataciones en la Cámara alta.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada justificó la contratación de su hermana Georgina como trabajadora de planta permanente en la Cámara alta. Meses antes, la legisladora radical había criticado las contrataciones de trabajadores realizada por el Senado. “Es mi persona de confianza y está más que calificada para el puesto”, explicó sobre el rol de Georgina, que oficia como asesora desde que la periodista asumió su banca.

Georgina Losada se encuentra designada como planta transitoria en el despacho de su hermana con la categoría A-1, la más alta del escalafón legislativo. Por ese escalafón, según se desprende de la última negociación paritaria, la licenciada en Relaciones Internacionales percibirá un sueldo bruto de algo más de $491.000. La senadora desmintió que su hermana vaya a cobrar esa cifra. “Mi hermana trabaja conmigo desde el día cero, nunca fue un secreto”, expresó al diario La Nación, para luego añadir: “Los que llegaron conmigo, se van conmigo porque estoy en contra de dejar gente en el Estado”.

Georgina Losada también se refirió al tema y señaló: "Se dio ahora y me parece muy normal trabajar con ella cuando fui quien la acercó la política. Soy su persona de confianza y una persona que militó desde los 19 años en la Unión Cívica Radical y quería inculcarle las cosas sanas de la política".

Las contradicciones

En septiembre de este año, Losada había criticado duramente la contratación a planta permanente de personal del Senado, ordenada por la secretaria Administrativa de la Cámara alta, María Luz "Luchy" Alonso, integrante de La Cámpora que responde directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Van a decir que son empleados que ya trabajaban, pero los quieren pasar a planta permanente. Del kirchnerismo no me sorprende nada y es una forma de robarle a la gente. No hay una militancia de amor real a la causa. Los van acomodando”, había afirmado en declaraciones a CNN Radio.

En ese entonces, la legisladora radical había afirmado que “hubo un ofrecimiento de que todos pasemos a planta permanente a nuestros asesores y gente que trabaja para nosotros" y desde la oposición habían dicho "que no necesitamos más y más empleados en el Congreso”.

Además, Losada sostuvo que “Argentina está como está y la austeridad brilla por su ausencia”. Y había sintetizado: “No es un tema de los más taquilleros, pero tenemos que estar realmente atentos. Poner a amigos en el Estado es robar”.