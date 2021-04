Luego de dos semanas de cruces muy fuertes entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio debido a las medidas que adoptó Alberto Fernández para quebrar la suba de contagios por coronavirus, de a poco vuelve el diálogo entre quienes responsabilidad de gestión. Intendentes de la coalición opositora fueron recibidos por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para coordinar un refuerzo de la presencia de fuerzas federales en sus territorios. Las mismas servirán no solo para mejorar la respuesta ante la inseguridad en el conurbano bonaerense sino también para fortalecer los controles de circulación que están limitados en determinados horarios por el DNU aun vigente y que se extenderá este viernes.

Frederic se reunió ayer con autoridades de diferentes distritos gobernados por el macrismo con el fin de profundizar el trabajo realizado materia de políticas de seguridad ciudadana en cada municipio. Sobre esto, uno de los presentes le destacó a El Destape que "se acordó realizar una reestructuración de lo que ya se se hace en los municipios en base a pedido de los propios intendentes". Básicamente, piden mayor presencia de efectivos federales ya que los controles que se realizan en los ingresos y egresos de Ciudad y provincia de Buenos Aires, como también los que se hacen entre ciudades del conurbano, funcionan como efecto disuasorio del delito.

A partir de una instrucción directa de Fernández, la ministra Frederic realiza encuentros con intendentes de la provincia de Buenos Aires sin intermediarios. El diálogo es directo de Nación con los municipios sin que participe la cartera de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni. "Esa es la orden de Alberto", aseguran desde la cartera de seguridad.

Del encuentro participaron los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti; de Vicente López, Jorge Macri; de San Miguel, Jaime Méndez; de San Isidro, Gustavo Posse; y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Por problemas de agenda, el intendente de La Plata, Julio Garro, no pudo estar presente. Por parte de la cartera nacional, además de Frederic, estuvieron presentes los secretarios de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; de Articulación Federal, Gabriel Fuks y el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales.

Los participantes describieron a este medio que la reunión fue "buena", "amena" y "protocolar". Si bien la convocó Frederic, fue Valenzuela quien se encargó de coordinarla. De hecho no faltaron las chicanas en la reunión de sus propios compañeros de espacio, quienes hubiesen querido ser convocados por el gobierno nacional en el acto que se hizo en Merlo para el lanzamiento del programa "Paradas Seguras". Valenzuela fue objeto de constantes elogios de Fernández. Tras referirse al fallecido Mario Meoni y cómo fue trabajar con él cuando lo conoció en 2003 y pertenecían a espacios políticos distintos, lanzó: “Pudimos trabajar muy bien, como podemos trabajar hoy con muchos opositores. Ahí lo veo a Diego, que es opositor, pero que no duda en llamarme una y otra vez para decirme si hay algún problema con la pandemia, para trabajar juntos. No duda en cerrar una fiesta clandestina, con sus fuerzas, para hacer cumplir las condiciones que hacen falta. La mayoría de los argentinos es como Mario, como Diego o cualquiera de los intendentes. Todos queremos vivir una Argentina en paz, unida en la pluralidad y la diversidad”.

Tras el encuentro, Valenzuela aseguró que “siempre es positivo trabajar desde el diálogo y el entendimiento" y sumó: "Fue una reunión positiva donde pudimos intercambiar con la ministra diferentes problemáticas que hacen a la seguridad de nuestros vecinos. La llegada de fuerzas federales se traduce en más seguridad en los barrios y en un trabajo mejor coordinado con todos los niveles de gobierno”.

Al igual que en los encuentros anteriores, Frederic planteó "la relevancia de promover las tareas conjuntas entre las fuerzas locales y las Federales para responder de manera más eficaz a las necesidades de prevención y actuación ante los delitos que se suceden en la provincia". Para ello, la ministra y los intendentes presentes trabajaron sobre los despliegues de las Fuerzas Federales en los respectivos territorios a través del Operativo Centinela 2, así como sobre los "mapas del delito" que cada intendencia confecciona en base a registros propios.

Dos semanas atrás, en un acto en la sede de Gendarmería en Campo de Mayo, Fernández había anunciado el envío de 1.000 gendarmes más al conurbano bonaerense para reforzar el trabajo de los 4.000 que ya estaban desplegados y el de las otras fuerzas de seguridad en los controles de circulación debido a la crisis sanitaria por COVID-19. Este viernes vence el DNU que generó una disputa judicial entre Nación y Ciudad. Se descarta su extensión y hasta se barajan mayores restricciones como también más controles para hacer cumplir las medidas de cuidado. Allí, las fuerzas federales tendrán un rol clave en una zona al borde del colapso sanitario.