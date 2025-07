El ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martinez Carignano, presentó un recurso de amparo para frenar la disolución de la entidad, decretada por el gobierno de Javier Milei el 7 de julio, un día antes del fin de las facultades delegadas que el Congreso le entregó al presidente Javier Milei en 2024. En la presentación legal, Martínez Carignano argumentó que las facultades no tenían el alcance para cerrar la ANSV.

En el texto del amparo, el ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió que "se declara la inaplicabilidad de las facultades delegadas por la Ley N.º 27.742 respecto" de la agencia, por "encontrarse dicha entidad excluida del ámbito de aplicación de los artículos 3° y 6° de la norma mencionada, por ser un ente incluido en el inciso c) del artículo 8 de la Ley N.º 24.156, no incluido en la delegación de facultades legislativas".

Además, reclamó que "se reconozca que cualquier acto administrativo dirigido a suprimir, fusionar, transformar o intervenir la ANSV carecería de habilitación legal, y por lo tanto resultaría manifiestamente ilegítimo y violatorio de los principios constitucionales de legalidad, división de poderes, reserva de ley y estabilidad del empleo público".

"Se declare la inconstitucionalidad del decreto 461/2025 por resultar el mismo contrario a diversas normas constitucionales y convencionales, que se analizarán a lo largo del presente escrito. La presente está dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado", siguió Martínez Carignano y agregó: "Se solicita medida cautelar autónoma de no innovar".

Hace tres semanas, el gobierno nacional publicó el decreto 461/2025 en el que oficializó la creación de la nueva Agencia de Control del Transporte. Así, confirmí la la disolución de tres organismos claves en materia de infraestructura vial y seguridad en rutas: Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Entre los argumentos que esbozó, el Poder Ejecutivo consideró que estas entidades presentaban una estructura sobredimensionada.

Qué dijo Martínez Carignano sobre el amparo

En su cuenta de X, el ex director de la ANSV anunció la presentación del amparo y dio sus argumentos. "Presenté un recurso de amparo para frenar la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decretada por el gobierno de Milei en una decisión criminal que costará vidas", escribió. "La ANSV redujo un 30% las muertes por siniestros viales desde su creación. Coordinó políticas federales con las 23 provincias. Fue reconocida por la OMS y el Banco Mundial", continuó Martínez Carignano y sentenció: "Eliminarla es desmantelar una política pública que salvó miles de vidas".

Luego, expresó: "La demanda plantea la inconstitucionalidad del decreto y solicita una medida cautelar urgente". Asimismo, explicó que el decreto del Poder Ejecutivo viola el "principio de legalidad" y el "derecho a la vida y la salud".

"Seguridad vial como deber indelegable del Estado", prosiguió el ex titular de la agencia. "Cuando fui director recorrí el país, trabajé con todas las provincias y escuché a las familias que convirtieron su dolor en lucha por la seguridad vial. No me voy a quedar callado. Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre".