Alberto Fernández: "Con lo único que no voy a transar es con convivir con la desigualdad"

Antes de partir a Europa en busca de inversiones, el presidente participó en el Congreso de los trabajadores de Sanidad, sostuvo que "no oculta los problemas" y que "recuperar el salario que se cayó 20 puntos" con el macrismo "requiere trabajo" y "pedirle a los poderosos" que hagan su parte.

Alberto Fernández habló este lunes en el Congreso de los trabajadores de Sanidad en el predio de Parque Norte, apenas unas horas antes de partir hacia Europa en busca de inversiones extranjeras, y reconoció que existen problemas, prometió "recuperar el salario" y advirtió que "la pandemia no ha acabado". "A los problemas no los oculto: sé que la economia crece, que el empleo crece, que la inflación es un problema que afecta directamente a la distribución del ingreso", aseguró el presidente y prometió que trabajará para recuperar el salario. "Con lo único que no voy a transar es con convivir con la desigualdad", sentenció.

"Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre el 2015 y el 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los que trabajan", destacó el presidente, quien reconoció que "mientras tengamos la inflación que tenemos la distribución es un problema". "Me voy a seguir ocupando de que el trabajo crezca y voy a trabajar para que el salario de los argentinos sea cada días más fuerte", concluyó sobre el tema.

Además, durante el 57° congreso ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), Fernández dio un discurso en el que reivindicó el rol de este sector durante la pandemia -"Ustedes fueron actores centrales para que Argentina hoy esté caminando"- y lanzó una advertencia para el presente: "Debemos encarar el futuro sabiendo que la pandemia no ha terminado".

"Vemos en estos días que los números han aumentado. Para entrar a Europa me debo hisopar...porque la pandemia no ha terminado", destacó y continuó: "Por eso, debemos hacer más fuerte la atención de salud en la Argentina y en eso estamos trabajando. Debemos también reconocer a los enfermeros y enfermeras, reconocer su rol en la sociedad: no son empleados publicos, son tecnicos especializados encargados de salvar personas". Antes de finalizar, prometió que le pedirá al Congreso que "la condición especial del trabajador de la salud sea reconocida".

Fernández destacó que durante la pandemia, a la que calificó como "la mayor tragedia que haya vivido la humanidad", "a nadie le faltó un médico" en Argentina y sostuvo que él y todos los que estaban en el congreso son "sobrevivientes" que tienen "un deber moral de cambiar el mundo".

Para finalizar, el presidente destacó que "toda la verdad está sobre la mesa" y que nunca ocultó "la pobreza". "Nunca me hice el distraido. Soy peronista, así nos enseñaron, a escuchar a los compañeros, a los que más necesitan", arengó y recibió un aplauso del público.

El presidente parte este lunes a las 17 a Europa para iniciar una breve gira por España y Alemania, donde se reunirá con los mandatarios de esos países y buscará un mayor nivel de inversiones en el país, así como también potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados. Volará en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, acompañado por el canciller Santiago Cafiero; los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti.

Según informaron a Télam fuentes oficiales, el mandatario concretará el martes un nuevo encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien estuvo en Buenos Aires el año pasado; y también se encontrará con el rey Felipe VI. En tanto, entre miércoles y jueves Fernández será recibido en Alemania por Olaf Scholz, el socialdemócrata que meses atrás reemplazó a Angela Merkel en el Gobierno alemán.