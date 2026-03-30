Tensión en San Luis: en el marco de la apertura de sesiones legislativas, ATE endurece medidas contra Poggi

En el marco de la apertura de sesiones legislativas, encabezadas por el gobernador Claudio Poggi, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis y realizará un corte de ruta el miércoles 1 de abril para exigir mejoras salariales.

"En San Luis se firma un decreto con un porcentaje destinado a la administración pública. Los gremios venimos peleando por la generación de una mesa que permita establecer una negociación, ya que por decretos los aumentos quedan anulados", señaló a El Destape, referente de ATE Salud provincial, Diego Oppedisano, quien destacó entre las demandas la recomposición salarial para todo el sector estatal y municipal, ya que actualmente los incrementos son determinados de manera discrecional por el Gobierno de Poggi.

La protesta está prevista para las 9:30 de la mañana frente al Palacio Legislativo. Es por eso que, desde el sindicato convocaron a todos los trabajadores a participar y visibilizar su reclamo. La jornada incluirá un corte de ruta en las inmediaciones del edificio y coincidirá con uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político provincial.

Los reclamos

Los gremios reclaman mayor diálogo por parte del Ejecutivo provincial, y rechazan el atraso del pago de horas extras que alcanzó hasta tres meses de demora. “Las horas que hicieron en enero las cobraron recién ahora, lo cual hace que el sueldo esté completamente devaluado. Nos dieron un aumento del 5% que no sirve en el día a día”, consideró Oppedisano.

“Los maestros no están dando clases porque se enferman y no hay quien los reemplace, no hay nombramientos, hay materias que los chicos nos tienen diferentes materias desde el año pasado”, señaló el referente gremial sobre el sector de la educación. Además, señalaron que, paradójicamente, el gobernador Poggi decretó al 2026, como el "año de la educación" en su gestión en alusión al bicentenario de la fundación de la primera escuela de Sarmiento inaugurada en la provincia. Sin embargo, destaca Oppedisano que hoy "los chicos no tienen clases".

En cuanto al ámbito de la salud, el referente señala que los salarios no actualizados llevaron a que muchos profesionales del área renuncien a los hospitales públicos, migrando a otras provincias: “Los profesionales se están yendo de a poco. En uno de nuestros hospitales se fue un traumatólogo y tengo entendido que también nos quedaremos sin neurólogo para la atención de la gente”.