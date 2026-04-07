El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental: de qué se trata

El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental, comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este lunes. Según precisó el funcionario en un posteo en su cuenta de X, esto ocurrirá "en los próximos días".

Adorni no dio más especificaciones sobre el contenido del proyecto de ley. Sin embargo, el Gobierno ya había intentado avanzar con modificaciones a la actual Ley de Salud Mental 26.657, del año 2010, en el proyecto original de la Ley Bases, presentado en diciembre de 2023 a poco de asumir Milei.

Ese borrador original proponía, entre otros puntos, habilitar a los jueces a facilitar la internación de personas con alguna afección de salud mental y eliminar la prohibición de crear nuevos "manicomios", así como la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión.

El proyecto también planteaba la anulación de la evaluación interdisciplinaria para las internaciones voluntarias dándole la potestad a órganos judiciales que “podrán adoptar medidas de atención urgentes” y posteriormente “realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria".

Pero estos cambios a la Ley de Salud Mental fueron finalmente suprimidos del texto oficial del proyecto de la Ley Bases, antes de que el texto fuera oficialmente sancionado por el Congreso a mediados de 2024.

Cuáles son las modificaciones que el Gobierno quiere introducir en la Ley de Salud Mental

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto a presentar en abril contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, según señalaron a la agencia Noticias Argentinas.

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.