Violencia narco en Rosario: Busatto le reclamó a Casal la creación de una Unidad Fiscal especializada en narcocriminalidad

En medio de la escalada narco, el jefe de los dipuatdos santafesinos del Frente de Todos le pidió al Procurador que explique "cuál es la estrategia en la investigación de la narcocriminalidad y los delitos que derivan de esa actividad”.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos en la Legislatura de Santa Fe le pidió al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, que visite Rosario y le reclamó también la creación de una Unidad Fiscal especializada en narcocriminalidad. “No se está discutiendo la importancia de su rol”, criticó al tiempo que advirtió: “Para combatir el narcotráfico se necesita de una articulación y coordinación que hoy no existe”.

En diálogo con Télam Radio, Busatto consideró que Casal debe hacerse presente en la ciudad, afectada por la violencia y en muy visible en los últimos días tras la amenaza a Lionel Messi, “en carácter de responsable del diseño y ejecución de la política criminal del Ministerio Público Fiscal". Asimismo, le requirió que explique "cuál es la estrategia en la investigación de la narcocriminalidad y los delitos que derivan de esa actividad”.

Además, sostuvo que si bien es importante la implementación de manera gradual en distintas provincias del procedimiento acusatorio en la justicia federal, la gravedad de lo que ocurre en Rosario requiere medidas urgentes. Por eso le solicitó a Casal “que contemple la inmediata designación de un cuerpo de auxiliares fiscales para que sean distribuidos entre las distintas fiscalías federales de nuestra provincia con el propósito de dotar de mayor eficacia y eficiencia la persecución e investigación del narcotráfico”. Sobre eso, explicó: “Es una decisión que Casal puede tomar ya, sin acuerdo del Senado”.

En ese sentido, reclamó también la creación de una Unidad Fiscal especializada. “Debe estar bajo la órbita de un fiscal federal con trayectoria, y su función principal debe ser supervisar y coordinar la actuación de los fiscales que lleven adelante las causas más importantes”, expresó. “La Unidad se haría cargo de las causas más relevantes de narcocriminalidad en Rosario. No puede ser que no exista articulación de esas causas. Si en muchas de ellas se repiten nombres y organizaciones, se necesita abordarlas de manera coordinada, no individualmente”, insistió.

La ola de violencia narco en Rosario recrudeció la semana pasada con el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda y murió en la madrugada del domingo. El niño participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados, uno de ellos en estado crítico-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario. Máximo es el cuarto niño asesinado desde el inicio de 2023 en la ciudad de Rosario y localidades vecinas, dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días.



En ese contexto, el presidente Alberto Fernández anunció el envió a Rosario de más agentes federales de seguridad "hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles" y la participación de la Compañía de Ingenieros del Ejército en "la urbanización de los barrios populares" de esa ciudad, como parte de una batería de medidas destinadas a reforzar la luchar contra el narcotráfico. Busatto valoró como "positiva" la "reacción del Ejecutivo Nacional, en un tema muy sensible para la provincia y para Rosario" ante la ola de violencia narcocriminal que atraviesa esa ciudad y pidió "un gran acuerdo político y social" para avanzar en soluciones.