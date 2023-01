Tailhade negó ser parte del hackeo y denunció a D’Alessandro por 29 delitos

El diputado del FdT se presentó este lunes en Comodoro Py para hacer un descargo en la causa que se abrió por una denuncia que le hizo el licenciado ministro de Justicia y Seguridad porteño. Tailhade rechazó la acusación de espionaje ilegal, la tildó de absurda y presentó pruebas que desarman la operación en su contra. También pidió se abra un expediente contra D’Alessandro por cada delito que se desprende de la filtración de chats. Enumeró casi una treintena.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade concurrió este lunes a los tribunales de Comodoro Py para desarmar la operación en su contra que realizó el macrismo con la intención de blindar al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, luego de la filtración de presuntos chats. “La acusación que me formula el denunciante respecto de que soy el responsable del ‘hackeo’, de haber inventado las conversaciones y de la construcción del sitio web no sólo son falsas, sino también antojadizas y absurdas”, afirmó Tailhade en el descargo que entregó ante la Justicia.

El diputado nacional se presentó en la causa que se abrió tras una denuncia que hizo D’Alessandro en contra suya por espionaje ilegal y acercó un descargo donde aportó pruebas que lo deslindan de la acusación. En un contraataque judicial, Tailhade también pidió a la Justicia que investigue a D’Alessandro por cada delito que se desprende de la filtración chats. En el escrito que presentó, al que accedió El Destape, enumeró 29 hechos, que van desde el pago de coimas a la coordinación de fallos con la Corte Suprema de Justicia.

El descargo

El lunes 2 de enero, antes de tomarse licencia en el cargo, D’Alessandro denunció penalmente al diputado Tailhade en los tribunales de Comodoro Py por la nueva filtración de presuntos chats de su celular. El funcionario de la Ciudad intentó ensayar una defensa y dijo que fue víctima de espionaje ilegal. Vinculó en esa maniobra al legislador kirchnerista y solicitó su indagatoria y procesamiento.

El caso recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, que está de licencia por la feria y fue reemplazado primero por la jueza María Eugenia Capuchetti y desde este lunes por Sebastián Ramos. Antes de abandonar la causa, Capuchetti ordenó una serie de medidas de prueba que fueron pedidas por el fiscal Carlos Stornelli, quien también intervino momentáneamente en esta causa y dio impulso a la acusación de D’Alessandro.

“He tomado conocimiento de la imputación que se me dirige en estas actuaciones, y en consecuencia vengo a formular mi descargo”, inició Tailhade su escrito de 7 páginas. “Entiendo que me acusa de haber participado de la creación del sitio web dalessandrochats.com, en el que se han subido numerosas imágenes de las conversaciones del denunciante con distintas personas a través de la aplicación de mensajería Telegram. En tal sentido debo decir que no tuve ninguna participación en esos hechos, ni tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats”, indicó el diputado del FdT en su escrito.

El legislador nacional explicó que se anotició de la filtración el jueves 29 de diciembre, pasado el mediodía, cuando recibió un mensaje en su celular de un periodista conocido que le preguntaba si tenía conocimiento del sitio en cuestión. Como no lo conocía ingresó a la página web. “A las 13.30 hs, en mi columna habitual de los martes y jueves en el programa de radio ‘Cuánto Cuento’, que se emite de lunes a viernes de 12 a 14 hs por AM 530, difundí públicamente estas novedades, y me focalicé específicamente en una de las charlas, la de D’Alessandro con Silvio Robles, director general de la vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti”, continuó Tailhade con su descargo.

“Probablemente el denunciante haya dirigido su ridícula acusación contra mí porque fui la primera persona que habló de esta filtración en los medios de comunicación. Hasta el momento de mi columna, ningún periodista había hablado del tema. No obstante, conozco varios periodistas que ya sabían que el sitio estaba activo al mediodía del miércoles 28 e incluso tengo referencias de que el propio D’Alessandro y su agente de prensa ‘Marianita’ ya habían contestado diversas consultas sobre el tema en el transcurso de ese día”, añadió.

En el escrito que presentó este lunes en Comodoro Py, Tailhade cita un artículo del portal El Disenso donde “se puede leer una secuencia de cómo fue la difusión de los chats: a las 10.48 del miércoles 28 de diciembre la cuenta @EmiliaNaranjOK publicó la dirección del sitio, y luego 14 bots arrobaron a 200 usuarios para que el sitio comenzara a viralizarse por las redes”.

El diputado del FdT también puso en duda que la filtración sea producto de un hackeo y sostuvo que no hay que descartar que “alguien con acceso a su celular” lo filtrara “voluntariamente”. ¿Por qué dice esto Tailhade? Porque entre la primera denuncia de hackeo por parte de D’Alessandro y las evidencias de que tomó alguna medida de seguridad pasó un mes.

Según el legislador nacional, el 5 de noviembre se conoció la noticia de que Diego Santilli y D’Alessandro “denunciaron en la justicia que sus celulares habían sido hackeados”. Y el último chat de D’Alessandro con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es del 1º de diciembre. “Es decir que tenemos que creer que denunció el hackeo de su celular, y no generó ningún mecanismo para protegerse”, señaló Tailhade. Y añadió: “D’Alessandro no hizo lo que cualquiera haría después de denunciar el hackeo de su celular: cambiar el aparato, cambiar las contraseñas, o como mínimo desinstalar Telegram y volver a instalarlo. Y esto lo puede comprobar cualquier persona que tenga a D’Alessandro entre sus contactos: el 5 de diciembre les apareció el mensaje ‘Marcelo D’Alessandro se unió a Telegram’, el mensaje que envía la App cuando un contacto vuelve a instalarla”. “Que el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya tardado más de un mes en tomar alguna medida de seguridad sobre su celular tras un presunto hackeo me resulta difícil de creer. O es el ministro de Seguridad más incompetente de la historia, o aquí hubo alguien de su entorno que quiso que todo esto se sepa”, concluyó Tailhade.

Los 29 delitos adjudicados a D’Alessandro

A la par que negó la acusación en su contra, Tailhade denunció a D’Alessandro por 29 delitos “de acción pública” que surgen de la filtración. “Algunos tienen una gravedad institucional inusitada como el arreglo de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre sus autoridades y la oposición política al gobierno nacional”, mencionó el diputado. También se refirió a “las célebres coimas” y a “una variedad amplísima de hechos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre tantos otros delitos”, todo lo cual “debe ser investigado en profundidad de manera inmediata”. En ese orden, solicitó que “se ordene la extracción de testimonios y la remisión para su sorteo y la posterior investigación de esos hechos”, que enumeró.

Los delitos denunciados fueron los siguientes:

1) Acciones de inteligencia ilegal, que surgen de los supuestos intercambios de D’Alessandro con la Nº 2 de la AFI macrista, Silvia Majdalani. Según se desprende de esos presuntos chats, durante la gestión cambiemita se infiltró a movimientos sociales.

2) Direccionamiento de una licitación. “De otras conversaciones entre Silvia Majdalani y Marcelo D’Alessandro surge que ambos planificaron el direccionamiento de una licitación para la destrucción de chalecos a una empresa de amigos de Majdalani”, señaló Tailhade.

3) “Arreglo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. La referencia es un supuesto chat entre Robles, mano derecha de Rosatti, y D’Alessandro donde se refieren al tema de la coparticipación.

4) “Arreglo de otro fallo de la Corte y de una estrategia judicial”. El diputado menciona los supuestos intercambios entre Robles y D’Alessandro en los que el asesor de Rosatti le brinda al funcionario porteño consejos y líneas de acción para que Cambiemos cuestione la designación de consejeros de la magistratura que había hecho el Senado.

5) “Gestiones para evitar una probation”. El 16 de junio de 2019, el empresario Marcelo Violante, entonces a cargo del negocio del acarreo de grúas en la Ciudad, le pide a D’Alessandro que interceda a favor de un ejecutivo de su empresa para que no se le aplique una probation por la violación de una clausura.

6) “Violante paga coimas a D’Alessandro”. El 11 de julio de 2019 Violante, que tuvo la concesión del negocio de las grúas hasta mediados de 2022, “le dice a D’Alessandro que no pudo ‘juntar todo’, que ahora tiene ‘60 verdes’ y que trajo ‘los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba, pero se ve todo abierto en los sobres’”.

7) “Propuesta de ‘negocios’ para Horacio Rodríguez Larreta”, por parte de Violante. “Otro delito, en este caso posibles negociaciones incompatibles, cohecho y algunos más”, menciona Tailhade en su escrito.

8) “Direccionamiento de las concesiones de dos playas de estacionamiento”.

9) “Pedidos diversos en el marco de lo que parecen negocios en común”. También surgen de los supuestos intercambios entre Violante y D’Alessandro.

10) “Más direccionamientos de concesiones de playas de estacionamiento”. El 17 de junio de 202, “Violante le expresa a D’Alessandro su preocupación porque ‘van a llamar a licitación la (playa de estacionamiento) que te dije que está en la Facultad de Derecho y teníamos que conseguir dos años más al menos’, le insiste con la playa de 9 de Julio entre Santa Fe y Juncal, y le pide: ‘Por favor hablá para que frene la preadjudicación de Plaza Libertad que es mañana’”.

11) “Ofrecimiento de un negocio en Mar del Plata”. También surge de presuntos chats entre el ministro de Rodríguez Larreta y Violante.

12) “Otra presunta coima que no llegó a destino”. El 10 de diciembre de 2020, Violante “dice que lo quieren sacar del ‘tema Madero’ porque ‘alguien se quedó con un vuelto y piensan que yo no cumplí’. Y agrega: ‘Te propongo que si podemos remontar el tema ya iniciemos el trato que hablamos la última reunión’”.

13) “Desestimación de una denuncia contra Mauricio Macri”. En otro de los presuntos chats, “el fiscal Augusto Troncoso le manda a D’Alessandro el 14-9-2016 un dictamen por el que aparentemente requería la desestimación de una denuncia de Martín Sabbatella contra Mauricio Macri y Fernando Javier Barenboim por la participación de Macri en el fideicomiso Caminito: ‘Saqué esto, hoy te llevo una copia’. D’Alessandro responde ‘dale’”, siguió Tailhade con la enumeración.

14) “Ofrecimiento de dádiva”, porque D’Alessandro le ofrece un avión al fiscal Troncoso para viajar a Córdoba.

15) “Operando contra Santiago Otamendi”, entonces secretario de Justicia de la Nación. En los presuntos chats, Troncoso “habla de una causa contra” Otamendi y “D’Alessandro le ofrece ayuda ‘si necesitás que se filtre a la prensa’”. “Nuevamente D’Alessandro violando los deberes de funcionario público”, señaló Tailhade.

16) “Clausura de un restorán”. Aquí el diputado denuncia tráfico de influencias por parte de D’Alessandro.

17) “Operación contra el comisario de la Policía Federal Héctor Pedro Cajida”.

18) “Inteligencia ilegal sobre Pablo Andrés Grecco Paredes”. Esto surge de los presuntos intercambios de D’Alessandro ·con el ex fiscal de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Bidone”. “Este funcionario fue condenado recientemente a tres años de prisión justamente por hechos iguales a los que expondremos: conseguir información personal sobre distintas personas a partir de su acceso a distintos registros públicos por su condición de fiscal penal. La condena fue por facilitarle de manera ilegal información al célebre Marcelo D’Alessio”, escribió Tailhade.

19), 20), 21), 22) y 23): Tailhade denuncia que de los presuntos chats de Bidone con D’Alessandro surge que se practicó inteligencia ilegal sobre José Guillermo Marcó, dos barras de Boca Juniors, el comisario Ángel Humberto Ponce, un coronel retirado y el exesposo de Joanna Picetti.

24) Tailhade también denuncia que en el presunto intercambio entre el fiscal que integró la banda de Marcelo D’Alessio y el ministro porteño surge una “posible referencia a los fondos reservados de la AFI”.

25 y 26) El diputado también denunció que se practicó inteligencia ilegal sobre “un amigo del vocero del Presidente” y “un denunciante de D’Alessandro”.

27) “Coimas en un kiosco”. En otro intercambio entre Bidone y D’Alessandro surge “el pedido de coimas de los inspectores al dueño del kiosko, hecho informado por Bidone a D’Alessandro” y “el Ministro de Justicia y Seguridad, que no hizo nada y mucho menos la denuncia a la que estaba obligado”.

28) “Bidone realiza investigación e inteligencia ilegal para Graciela Ocaña”.

29) “Direccionamiento de licitaciones”, hecho que también se desprende del supuesto intercambio entre Bidone y D’Alessandro.

La operación contra el FdT

En el caso de la denuncia de D'Alessandro contra Tailhade intervino momentáneamente el fiscal procesado Carlos Stornelli, quien la semana pasada buscó blindar al macrismo y pidió una serie de medidas para involucrar en el proceso al diputado del FdT. El diario Clarín se tomó del accionar del fiscal para realizar una nueva operación y llevó el tema a portada el último sábado con un título sugestivo: "Investigan si el diputado Tailhade participó del hackeo a D'Alessandro". ¿Quién escribió la nota? Daniel Santoro, quien estuvo procesado junto a Stornelli y el espía ilegal Marcelo D'Alessio en el D'Alessiogate. Tailhade se hizo eco de esta maniobra y tuiteó: "Santoro y Stornelli juntos, les suena? A través de dos profesionales de la extorsión la mafia de @clarincom me aprieta porque soy miembro de la Comisión de Juicio Político y voy a ir a fondo contra sus secuaces de la Corte. No les tengo miedo".

La denuncia de D’Alessandro contra Tailhade por espionaje ilegal no fue azarosa. El macrismo apunta al kirchnerismo para intentar alejar las sospechas que apuntan a que la filtración es producto de una feroz interna cambiemita.

Para sostener la línea de D’Alessandro, el martes, la diputada nacional Paula Oliveto, que responde a Elisa Carrió y también apareció involucrada en el D'Alessiogate, hizo otra presentación en Comodoro Py en la que denunció la existencia de una supuesta Mesa Militar kirchnerista dedicada a hacer espionaje ilegal. Esta nueva operación recayó en el juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, la jueza que este lunes fue recusada por CFK en el caso del atentado en su contra porque surgieron nuevas vinculaciones de ella con el macrismo.