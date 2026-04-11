"Está cambiando el ánimo social": la CGT advirtió que existe un cambio en las expectativas frente al modelo de Milei

La CGT advierte un cambio de ánimo social frente al gobierno libertario.

En un escenario de alta tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, advirtió que se está produciendo un giro en el “ánimo social” frente al modelo económico del presidente Javier Milei. “La sociedad ve que no hay una expectativa de que esto mejore”, señaló el dirigente sindical al dar cuenta de que el malestar ya no es solo por la urgencia del día a día, sino que se transformó en una desesperanza estructural.

Para el triunviro de la central obrera, el cambio en el humor de la calle responde a la percepción de que el rumbo actual no ofrece una salida favorable para las mayorías. Al ser consultado sobre qué es lo que la sociedad está empezando a notar, el dirigente fue contundente: "Que este modelo económico no va a llevar a ningún buen puerto. Al contrario, se va a entregar todo lo que es el patrimonio nacional y esto no va a dar más trabajo ni va a mejorar la situación económica de los trabajadores”, consideró en diálogo con Radio 10.

Uno de los puntos más críticos de su diagnóstico es el deterioro del poder adquisitivo y lo que el sindicalismo denuncia como una "manipulación" de los datos oficiales para contener las demandas salariales. "Cada vez alcanza menos el salario cuando el gobierno está en una posición de pisar las paritarias. No hay más paritarias libres sino que está totalmente regulado por este gobierno, donde sabemos y está claro que con un INDEC dudoso o muy mentiroso donde la inflación no es la realidad que el gobierno dice”, denunció el referente camionero.

Esta situación derivó, según Argüello, en casos de trabajadores que aceptan retiros voluntarios no por deseo de cambiar de rubro, sino para obtener liquidez inmediata y cancelar deudas de tarjetas de crédito, lo que califica como una "situación desesperante".

La judicialización y la amenaza de "la calle"

Frente a la reforma laboral y las medidas del Ejecutivo, la CGT mantiene una estrategia de tres frentes: el legislativo, el judicial y el de la movilización social. En este escenario, Argüello denunció presiones por parte del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, para influir en los fueros donde se tramitan las causas contra las reformas del Gobierno.

Ante la posibilidad de que los canales institucionales se vean bloqueados, el dirigente alertó que la protesta social es el paso inevitable: "Si nos queda la calle, obviamente. Se van a profundizar los conflictos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados a que nos quiten los derechos por la decisión de un presidente desquiciado", anticipó.

El sindicalista señaló el próximo 30 de abril como una fecha clave, donde las organizaciones gremiales definirán en un documento conjunto los pasos a seguir en su plan de lucha, sin descartar la posibilidad de un nuevo paro general.