Tras la confirmación del paro docente, el gobierno de Pullaro aseguró que las escuelas "van a estar abiertas"

Luego de que el gremio de docentes públicos de la provincia de Santa Fe, Amsafé, confirmara el paro para este miércoles en reclamo de mejoras salariales, el gobierno de Maximiliano Pullaro salió este lunes a pedirle a los padres que lleven a los chicos a las escuelas. La secretaria General del Ministerio de Educación santafesino, María Martín, aseguró que "lo más importante es que los chicos aprendan".

El recorte de haberes establecido durante el primer año de gestión y en el comienzo de este año, sólo marca la réplica del mandatario radical al modelo económico del presidente Javier Milei: docentes y estatales recibieron una oferta salarial del 8%, escalonado en cuotas del 3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio.

“Lo que queremos pedirles es que lleven a los chicos a la escuela porque, al fin y a cabo, lo que determina cómo está todo es si los chicos aprenden o no”, afirmó Martín.

Para la funcionaria, “son válidas todas las discusiones”. “Nosotros comprendemos que vivimos momentos de dificultad, que no son propios de un solo sector, sino que de casi todos los sectores. Sin embargo, nos parece que la disconformidad de eso nunca puede materializarse en un perjuicio para los chicos”, aseveró en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

Este nuevo ataque a los maestros se da luego de que los docentes públicos rechazaran la pobre oferta salarial, que no alcanza para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores santafesinos. Tras la audiencia paritaria, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aseguró que "el Ipec estableció un 114% de inflación acumulada en 2024 y cuando sumás los incrementos salariales del 2024 te da un 91%. Entonces quedamos 23 puntos abajo. De eso no se dice nada en esta paritaria. Tampoco se dice nada de la pérdida que tuvimos en 2023 y no se dice nada de la derogación de un presentismo que tanto daño hace”.

Además, el dirigente sostuvo que en la negociación tampoco se definió ninguna convocatoria a concursos. Luego hizo hincapié en los jubilados: advirtió que no perciben la compensación económica y remarcó que “en el primer trimestre, hubo un 9,4% de inflación, pero hubo solamente un 5% de incremento para los jubilados. Por lo tanto, quedaron bajo de la inflación. Además, cobran a los 60 días”.

En igual sentido, los docentes privados nucleados en Sadop, resolvieron rechazar la propuesta salarial del gobierno de Pullaro con el 80% de los votos. "Este rechazo demuestra el descontento y malestar de los docentes", expresó la secretaria adjunta del sindicato, Cecilia Santamaría. Para la dirigente gremial "es una situación de emergencia" la que están atravesando los docentes y calificó la propuesta salarial como "inconsistente". "No alcanza y es muy pobre para lo que demanda esta crisis económica que estamos viviendo", indicó en un móvil con el medio local AIRE.

El reclamo de no docentes a Pullaro por los salarios en Santa Fe: “Ya no podemos vivir"

El gobernador Pullaro fue increpado por la secretaria gremial de ATE Rosario, Lorena Almirón, quien le reclamó que los asistentes escolares "no pueden vivir" con el sueldo que reciben. El mandatario provincial se negó a escuchar el pedido y dejó que su seguridad la corra del lugar.

"El 96% de los estatales de Rosario votamos en contra de la propuesta salarial porque ya no podemos vivir con este salario", le dijo Almirón al toparse con Pullaro durante un acto en homenaje al exintendente de Rosario Miguel Lifschitz. Frente al reclamo, el gobernador solo atinó a asentir con la cabeza y a alejarse entre la gente, dejando a uno de sus funcionarios interponerse y pedirle a la dirigente gremial que se serene.

"Más respeto, por favor", dijo uno de sus allegados, intentando contener a Almirón. "Sí, respetuosamente, estamos hablando respetuosamente", contestó ella. Y siguió con el reclamo: "Para los asistentes escolares, los exámenes, es primordial".

Tras el careo, que se produjo el viernes en el Instituto Politécnico Superior General San Martín, en Rosario, la dirigente gremial aseguró que el gobernador "se negó a escuchar" las quejas por la mezquina oferta salarial a los estatales y por las condiciones de los no docentes. "Tampoco quiso escuchar lo que le planteamos respecto a las condiciones de trabajo y a la necesidad de la realización de los exámenes para el ingreso de asistentes escolares en la provincia, por lo que esto genera en materia de sobrecarga laboral”, dijo Almirón, según un comunicado de ATE.