Macri apuntó contra Milei y le bajó el pulgar a un acuerdo cercano con LLA

El ex presidente Mauricio Macri se mostró molesto con Javier Milei luego de los repetidos insultos y ataques contra la diputada y candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato; y puso en duda el posible acuerdo electoral entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

"Silvia sintió tristeza y frustración. No se entiende qué está pasando. No entiendo qué está pasando por la cabeza de Javier, qué está pasando en su corazón. El que habló conmigo era un hombre que tenía un sueño de país, se dejó llevar a un sueño de poder. Y siempre hablamos los dos sobre que lo más importante era la verdad. Yo le dije que siempre iba a ir con la verdad y que si se iba a enojar, no iba más. Él me dijo 'nunca presi, jamás me voy a enojar con usted'. Siempre le dije lo que pensaba, sin filtro. Él se la bancaba. Pero de golpe, se da esta sucesión de situaciones donde la llama mentirosa, sabiendo quién es y habiéndola llenado de elogios públicos y privados", comenzó en diálogo con Radio Mitre.

Las molestias de Macri quedaron a la vista luego de la votación negativa para el proyecto de Ficha Limpia. "Yo dije que esto ha complejizado aún más el intento (de alcanzar un acuerdo con LLA), que por ahora es solo un intento en el que no se ha logrado avanzar nada", manifestó. En esa línea, resaltó que el PRO "jamás actuó como opositor, algo que nunca se hizo en la historia de la política argentina" en favor del gobierno libertario y enumeró que "pusimos el hombro" para defender la Ley Bases, el DNU, los vetos y el decreto para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Macri se mostró muy crítico por la actualidad del país y la gestión de Milei, asegurando que "estamos lejísimos de tener una inflación anual de un dígito" y señaló que desde el PRO siempre alertaron que más allá de la estabilidad macroeconómica, que es una "pata fundamental" para el proceso, ésta debe "estar acompañada y contenida por un fortalecimiento institucional". "Tienen que ir de la mano, sino no salimos de dónde estamos porque necesitamos que mucha gente vuelva a confiar, los argentinos que tienen los dólares debajo del colchón", dijo.

"Tenemos que lograr que la gente crea que hay reglas de juego, que hay funcionarios honestos, un Estado que funciona. Ficha Limpia va en esa línea. Ahí veníamos ya con una rispidez... Si no sos creíble, si no tenés gente creíble en cada cargo del Estado y en cada cargo de la Justicia o el Congreso, nadie va a venir a poner la plata en tu país y si no hay inversiones, no hay empleo y no salimos de donde estamos", lanzó el ex mandatario nacional. Mientras que sumó: "Ficha Limpia era algo que el 80% de la gente entendía que generaba algo distinto, vos tenés que hacer que la gente ca que estás cuidando su dinero".

El próximo 18 de mayo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, donde ambos partidos presentarán a sus propios candidatos luego de no alcanzar la esperada alianza. "Esperaremos al 18 y después de ese día, nos trataremos de sentar a hablar en tono respetuoso. El nivel de agravios hacia el PRO, hacia Silvia que nos representa, es inaceptable", remarcó. Y lanzó, insólitamente: "Si los traicionaron los misioneros, deberían haberlos atacado a ellos, y yo no escuché ningún insulto... Igual, no hay que insultar a nadie pero ya que tiene esa forma de comunicarse debería haber sido para aquel lado".

"Nadie lo cuida al Presidente. Por el modo de manejarse, yo veo que no está en el día a día de la gestión y del partido político. A él no le informan correctamente, no pudo haber dicho la cantidad de datos erróneos que dijo sobre Ficha Limpia y la Ciudad de Buenos Aires. Alguien se los escribió. Están destruyendo el valor de la palabra presidencial, la destruyeron en una semana de una forma gravísima", criticó el líder del PRO.

Por último, como ya es costumbre, Macri lanzó nuevos mísiles direccionados a las personas más cercanas al Presidente: su hermana y Secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el polémico asesor, Santiago Caputo. "Hasta ahora, yo los llamo el Triángulo de Plomo. Armar un partido político con reconvertidos kirchneristas en casi todos los lugares del país; haberle fijado como prioridad al Presidente que su primera batalla era contra su principal aliado, que le sacó las papas del fuego cinco veces en este año y medio... ¿No había otras prioridades que atacar a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde ponemos la energía libertaria? El PRO les dio gobernabilidad", sentenció.