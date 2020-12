Con la mira en solucionar el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof firmó tres convenios con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y adhirió al Plan Nacional de Suelo; al Programa Argentina Construye y al de Casa Propia - Construir Futuro.

Al respecto, el mandatario provincial recordó que “veníamos de 4 años dónde en la provincia de Buenos Aires se construyó un tercio de las viviendas, unas 2.000 por año; y veníamos de un periodo entre 2009 a 2015 con 6.000 viviendas por año, y en 2011 alcanzó el récord con 10.000”. En ese sentido resaltó que “está situación vino acompañada con un problema financiero y una desarticulación del Estado. Cuando el gobierno se ausentó en ordenar el suelo urbano apareció la mano invisible del mercado, tan invisible era que aquellos que necesitaban vivienda nunca la vieron”.

Por ello, Kicillof fue categórico al afirmar que “la alternativa a las tomas de tierras es un Estado Presente con objetivos y políticas de planificación. Y eso solo lo puede hacer el peronismo porque se lo plantea como un problema vital”.

Además señaló que “para recuperar el tiempo perdido y solucionar los problemas estructurales que poseemos el 29 de septiembre lanzamos la Unidad de Tierra y Vivienda”. Respecto de la labor de esa área indicó que “reagrupamos y reordenamos algo que estaba fragmentado en el gobierno provincial como era el manejo del suelo de la Provincia”.

“Pretendemos poner en norma aquellas grandes urbanizaciones y darle su título a los y las propietarias, y así también lograr que esos grandes emprendimientos cedan las tierras que corresponden por ley para que podamos hacer viviendas para todos y todas en la provincia de Buenos Aires”, ratificó.

De esta forma, el Gobernador dijo que “nos corresponde dar un respuesta a todos los sectores de la sociedad. Es una obligación por ley que haya un plan general de urbanización y nosotros tendremos nuestro plan quinquenal para la tierra y la vivienda”.

Por su parte, el ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, se refirió al programa nacional y definió: “No puede haber dos tipos de viviendas en Argentina, por eso eliminamos el concepto de vivida social. Un dormitorio no puede tener 2,5 x 2,4 y no tener lugar para un placard porque se presume que un pobre no tiene ropa, o no puede no tener lugar para guardar u auto, o no tener lugar para una parrilla”.

Programas y obras

El titular de la cartera nacional explicó y detalló las distintas obras habitacionales en la Provincia. Si bien Nación y Provincia iban a firmar convenios para la construcción de 5.389 viviendas, “lo haremos por el doble”, expresó Ferraresi y agregó que “vamos a firmar otro convenio por 3.000 viviendas más con Agustín Simone (ministro de Infraestructura bonaerense) para que el Instituto de la Vivienda pueda completar 10 mil viviendas propias aparte de las Nación”.



En tanto explicó que “muchos municipios estaban anotados en el Programa Mejoramiento de Barrios (Promeba) y estaba en la última etapa. En esa instancia invertiremos $4.150 millones, y los que no entraron en el Promeba empezaremos a trabajar para que los distritos ingresen”. El ex intendente de Avellaneda afirmó que “el 2021 será el año de los proyectos y el 2022 y 2023 serán años de ejecución”.

En tanto se otorgarán $300.000 a 2.772 instituciones a través del ministerio de Desarrollo bonaerense, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. Será una inversión total de $517.200.000. Otros 7 municipios recibirán $583 millones para equipamiento comunitario.

Respecto de las construcciones de cada una de las viviendas, Ferraresi señaló que trabajarán en conjunto con el Banco Provincia y la ANSES. “La certificación de vivienda la dará nuestro ministerio, y agilizaremos todos los trámites”. En ese momento, el ministro le habló directamente a los 30 intendentes e intendentas presentes y dijo: “Ahora va a depender más de ustedes que de nosotros; la pelota se la pasamos a ustedes porque los procesos licitatorios los harán los distritos”.

“Vamos a terminar con la fantasía que ‘las viviendas se regalan’. Vamos a articular entre el Banco y Anses para que haya un código de descuento. Las personas no van a tener que calificar para acceder a una vivienda, pero sí harán un aporte solidario en función de su trabajo”, expresó.



Otras de las obras que se realizará el Ministerio de Hábitat será la firma con 12 municipios para dotar de servicios a 2.269 lotes lo que implicará una inversión de $947 millones. Con otras 36 ciudades harán lo mismo en otros 3.947 lotes. Además el funcionario detalló que “tenemos 9 licitaciones en 9 distritos por 899 viviendas”.

En tanto se refirió al Plan Procrear y agregó: “Vamos a relanzar Procrear 2 con 22 municipios para que no se haga más por loterías, sino por un sorteo en cada ciudad. Será por un total de 2.135 viviendas”. Finalmente contó que “ya hemos adjudicado 42.227 créditos para que la gente se haga su vivienda”.

Durante el acto se firmaron convenios con los municipios de Morón, Merlo, Cañuelas, Quilmes y Lomas de Zamora, para la incorporación individual de cada distrito al Programa Casa Propia - Construir Futuro. Estuvieron presentes la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, el ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Agustín Simone, el secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggioti, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, y demás funcionarios y funcionarias provinciales y municipales.