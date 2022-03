Kicillof defendió a Baradel tras el escrache que sufrió en Mar del Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al intento de agresión contra el dirigente sindical cuando estaba en un comercio marplatense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó públicamente y se solidarizó con el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, luego del escrache que sufriera en un comercio de la ciudad de Mar del Plata. El mandatario provincial repudió el hecho y recordó que el ex preceptor fue una de las víctimas del espionaje ilegal durante el macrismo.

"Repudiamos la agresión sufrida por @RobiBaradel . La semana pasada le entregaron carpetas y carpetas con la persecución que sufrió durante los gobiernos de Macri y Vidal. Nunca se dejó amedrentar, ni dejó por un minuto de representar los intereses de los maestros y maestras", expresó Kicillof en sus redes sociales.

El pasado fin de semana, Baradel vivió un tenso momento cuando se acercó a comprar en una pescadería de Mar del Plata, y un hombre, presumiblemente simpatizante del macrismo, se le acercó de forma violenta a increparlo. El hombre le gritó y le "ordenaba" retirarse del local, mientras los empleados trataban de poner paños fríos a la situación. Visiblemente molesto, Baradel le contestó: "No me tengo que ir a ningún lado". El hecho se viralizó por un video que se difundió en redes sociales pero por suerte no pasó a mayores.