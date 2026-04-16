Desde Madrid, Kicillof pidió que Latinoamérica y Europa combatan juntos a la extrema derecha

En la primera jornada de su gira por España, el gobernador Axel Kicillof en Madrid con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, para abordar diferentes aspectos vinculados a fortalecer la cooperación conjunta. El mandatario realizó un análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, y remarcó que “se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa: tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente”.

“Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”, afirmó.

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También manifestó que “hay que dar una respuesta internacional, la ultraderecha nos pone un desafío a todos los que creemos cuestiones básicas y discutimos hasta dónde el libre mercado va a resolver los problemas de las mayorías”. “Tenemos que pensar desde Latinoamérica el mundo que viene, y desde Europa también. Y si lo podemos pensar juntos es original, novedoso y potente”, destacó.

Finalmente manifestó que lo que está en discusión es “la disputa de hacia dónde va el mundo”. “Puede ser un mundo dividido con bloques como fue durante la Guerra Fría, aunque creo que hay una oportunidad enorme para ir hacia un mundo multipolar. Y ahí tenemos que tener protagonismo y liderazgo, es una obligación para los que pensamos que no queremos que nos gobiernen los monopolios y las corporaciones”, cerró.

Durante el encuentro, se detallaron los avances en políticas laborales implementadas por ambas gestiones, como la ampliación de licencias parentales y el reconocimiento para trabajadoras particulares, entre otras. Además, teniendo en cuenta el reciente fallo judicial de la Suprema Corte bonaerense en torno al funcionamiento de las plataformas digitales, se analizaron los avances en materia de derechos laborales de sus trabajadores y los desafíos que presenta la implementación de la normativa.

Por otra parte, Kicillof comentó algunas políticas públicas argentinas que fueron de interés, como la implementación del Procedimiento preventivo de crisis, las políticas contra el trabajo infantil, la implementación de mesas de productividad que involucraban al Ministerio de Producción, sindicatos y empresas para sectores seleccionados; y la ley que regula el teletrabajo.

Café con empresarios en busca de nuevas inversiones

En otro tipo de actividad, encabezó una reunión con empresarios para evaluar y potenciar las perspectivas de las inversiones en la provincia de Buenos Aires. En el encuentro analizaron la coyuntura argentina y global en el marco de un escenario mundial inestable.

Participaron representantes del sector energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimientos y de fondos de inversión; que se manifestaron interesados en conocer las condiciones del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. Allí, Kicillof destacó: “Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”.

“Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”, expresó. Durante la jornada, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Cómo sigue la agenda de Kicillof

Pasadas las 18 de este jueves (13 hora argentina), el mandatario presentará su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, junto a Pablo Simón, un politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, a lo largo de la jornada dará notas a distintos medios de comunicación españoles, como el Diario.es, y Radio Cadena Ser Programa Hora 25, entre otros. A la noche habrá una cena, que tendrá como uno de los principales invitados al mandatario, y está organizada por Manuel Muñiz, Rector de la Universidad IE con invitados especiales del gabinete de Pedro Sánchez, la Casa Real, organismos internacionales, el Consejo Europeo y académicos, entre otros.

El viernes y sábado la comitiva se trasladará a la ciudad de Barcelona y participará del foro Global Progressive Mobilisation. Por la mañana del viernes, Kicillof se reunirá con el alcalde de Barcelona en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, para “fortalecer vínculos de cooperación institucional”.

Por la tarde, estará en la reunión de la Movilización Progresista Mundial. El gobernador bonaerense está anotado en tres paneles de debate, pero su participación dependerá de las “reuniones bilaterales” que mantenga a lo largo de la jornada, según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. De esta manera, a las 15 horas participará del panel llamado: “Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en tiempos de disrupción”.

A las ⁠16.30 (11.30 hora argentina), mantendrá un café con Mariana Mazzucatto, economista y catedrática de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London. A las 17 horas tendrá un encuentro con Katherina Barley, Vicepresidenta del Parlamento Europeo, secretaria General del Partido Socialista Alemán, y ex ministra de trabajo y de Justicia de Alemania.

Y a las 17 (mediodía argentino) aún no está confirmada la participación de la “Movilización Progresista Local”, un espacio al que se accede “sólo por invitación”, y es organizado por la Red de Autoridades Locales y Regionales de la SI, la Red de Alcaldes de Capitales y Grandes Ciudades del PES, el Grupo PES en el Comité de las Regiones, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Barcelona, el PSOE y el Grupo S&D. A la noche, mantendrá una segunda cena con distintos dirigentes políticos. 'Finalmente, el sábado a primera hora estará en el panel “soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizada por la reunión ampliada de la Mesa del Grupo S&D con invitados internacionales.

Entre las 12 y 13 (7 y 8 hora argentina) disertará en el panel "Respuesta Progresista Local: Primera Línea de la Democracia". Estarán también Kata Tüttő, Presidenta del Comité Europeo de las Regiones; ⁠Ahmet Aras, Alcalde del Municipio Metropolitano de Muğla y Presidente de la Red de Autoridades Locales y Regionales de la Internacional Socialista; ⁠Roberto Gualtieri, Alcalde de Roma, Miembro del Grupo PES en el Comité Europeo de las Regiones y Presidente de la Red de Capitales y Grandes Ciudades del PES; ⁠Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona y Miembro del Comité Europeo de las Regiones; ⁠Alejandra Bravo, Concejala de la Ciudad de Toronto y Presidenta del Comité de Desarrollo Económico y Comunitario; ⁠Ana María Archila, Comisionada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, y moderará Mar Jiménez, Comisionada de Asuntos Europeos de la Ciudad de Barcelona y columnista en medios españoles.

Ese mismo día, a partir de las 13.30 (8.30 hora argentina) los presidentes de Brasil y España, Lula y Sánchez darán inicio a la sesión plenaria de líderes mundiales: “Movilización en favor de nuestras democracias, juntos por nuestro futuro”. Se trata de una sesión plenaria dedicada a la cooperación y la solidaridad, conectando luchas y traduciendo los valores compartidos en una acción coordinada. “Los discursos de líderes globales marcarán el rumbo, demostrarán la fuerza del movimiento progresista y coordinarán los esfuerzos para dar forma al futuro”, explicaron desde el Foro organizador. Allí Kicillof estará presente y formará parte de las fotos oficiales.