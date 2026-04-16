Comenzó la tercera edición de Rico en Data, el curso de educación financiera de Banco Provincia

El Banco Provincia puso en marcha la tercera edición de “Rico en Data”, el curso de educación financiera destinado a estudiantes de tercer año de escuelas secundarias públicas de la provincia de Buenos Aires. La presentación se realizó en el Cine Teatro de la Sociedad Española de General Las Heras, en una clase en formato auditorio con todos los terceros años del distrito. Durante 2025 se realizaron 30 encuentros con esta modalidad, especialmente pensada para los municipios con menos densidad de población.

Además de los formadores, la capacitación contó con la participación de la economista y divulgadora Candelaria Botto. Ante un auditorio de 300 estudiantes, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, expresó: "Creemos que el Banco Provincia no debe limitarse a otorgar créditos o beneficios a través de Cuenta DNI, sino que tiene la responsabilidad de reinvertir en la sociedad bonaerense mucho más de lo que genera como actividad bancaria”.

En esa línea, explicó: “No estamos acá para vender productos del bancarios. Todo lo que ustedes vieron hoy sirve para cualquier billetera virtual, para cualquier banco. La idea es que aprendan a cuidarse. Queremos que aprendan a presupuestar, a ahorrar, a invertir y a entender cómo funciona el dinero en la vida cotidiana”. Y cerró con una reflexión: “Este curso también interpela a los adultos, porque muchos descubren que son temas que nunca habían tenido la oportunidad de discutir”.

Rico en Data es una iniciativa desarrollada por Banco Provincia en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación que comenzó con una experiencia piloto en ocho municipios durante octubre y noviembre de 2024. En su segunda edición, el año pasado, más de 109 mil estudiantes de los 135 municipios realizaron el curso. El objetivo para 2026 es superar esas cifras.

La capacitación tiene una duración de 100 minutos, incluye material audiovisual y una actividad grupal de cierre. Al finalizar, cada estudiante recibe un diploma y un cuadernillo impreso con un glosario y material complementario para continuar profundizando los contenidos trabajados en el aula. Una encuesta realizada entre jóvenes que hicieron el curso durante el año pasado indicó que “9 de cada 10 consideran útil aprender sobre educación financiera y están interesados en el tema”.

Por su parte, Flavia Terigi, indicó: “Es muy importante que desde la escuela enseñemos cosas que les permitan a las y los jóvenes entender mejor el mundo en el que vivimos. Cuando yo era chica, en la escuela se hablaba de dinero y nos enseñaban a ahorrar. Pero el dinero era una cosa material: vos entregabas dinero y te daban dinero. Hoy el dinero es un asiento contable, un número en una billetera virtual. Vivimos en un mundo donde el dinero cambió, y si no entendemos estas cosas, probablemente nos encontremos con problemas en el futuro”.

El objetivo del programa es brindarles a los jóvenes conocimientos teóricos y herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones responsables sobre su economía cotidiana. A través de una propuesta dinámica e interactiva, el curso invita a reflexionar sobre el concepto del dinero y su evolución, y aborda conceptos clave de las finanzas personales como ahorro, inversión, crédito y consumo responsable, además de trabajar la identificación de riesgos asociados a apuestas y estafas digitales.

En el acto de apertura estuvieron: el presidente de la banca pública bonaerense, Juan Cuattromo; el intendente de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi; el director de Banco Provincia, Javier Osuna; y el gerente de Comunicación de la entidad, Juan Manuel Cancelli.



“Desde el comienzo de la gestión entendimos que la educación financiera es un valor que debemos fortalecer. En un contexto donde abundan mensajes engañosos sobre negocios fáciles, creemos que el banco público tiene la responsabilidad de brindar contenidos confiables y accesibles. Rico en Data va en ese camino: acercar herramientas reales a estudiantes de toda la provincia”, expresó Juan Manuel Cancelli, gerente de Comunicación de Banco Provincia.

Finalmente, el director de la entidad financiera y ex intentende de Las Heras, Javier Osuna, recordó: "Como intendente, durante casi diez años vi a mucha gente que trabajaba todos los días y, sin embargo, no lograba que su negocio fuera eficiente por desconocer herramientas básicas de administración. Por eso es tan importante tener esta información.” Y añadió: “No alcanza solo con trabajar bien: también tenemos que hablar de administración, de producción y de cómo lograr que el esfuerzo rinda y nos permita vivir mejor”.