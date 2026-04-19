Bianco fue operado de apendicitis en España y se recupera favorablemente

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue operado en las últimas horas de apendicitis en la ciudad de Barcelona. Desde el Gobierno provincial confirmaron que el ministro "está un poco dolorido" por la cirugía, pero se encuentra "bien" y se recupera favorablemente en Europa.

Bianco forma parte de la comitiva que acompañó al gobernador Axel Kicillof para participar del foro Movilización Progresista Mundial. Uno de los objetivos del evento, que reunió a dirigentes de más de 40 países, fue presentar a la ultraderecha que encarnan Donald Trump y Javier Milei como una corriente en retroceso, y reivindicar valores despectivamente calificados como “woke”. “Se acabó, termina hoy. La vergüenza cambia de bando. A partir de ahora, la vergüenza es para ellos”, sostuvo el presidente de España, Pedro Sánchez.

El viernes y el sábado, Kicillof participó de tres mesas de debate y mantuvo encuentros con referentes, principalmente europeos y latinoamericanos. “Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Javier Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”, sostuvo en sus intervenciones.

Kicillof proyectó su perfil presidencial en la cumbre progresista en España

A través de sus redes sociales, Kicillof compartió un video de su disertación en Barcelona y apuntó contra la ultraderecha mundial y los conflictos que atraviesan al planeta, en el marco de la escalada en Medio Oriente. "Además de responder con alimentos, recursos, remedios, salud y educación, tenemos que responder con certezas y perspectivas de futuro. A nuestro pueblo no le alcanza que le demos soluciones materiales; tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono", aseguró.

"La respuesta a los problemas de nuestro pueblo no es local, no es bonaerense, ni tampoco puede ser solo para Argentina. Es fundamental, es esencial, que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional que van a tener soluciones reales y verdaderas a los problemas que tienen", agregó.

En su crítica, el gobernador bonaerense señaló que, desde hace dos años, se intenta instalar que las medidas del libertario generaron estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, "pero la realidad muestra todo lo contrario: las políticas de Milei no están funcionando, son un fracaso que está destruyendo el aparato productivo, los salarios, la educación y la salud" del país.