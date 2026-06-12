Provincia de Buenos Aires retomó paritarias con los gremios estatales: qué se negoció

Reunión paritaria 2026

Tras conocerse la inflación del mes de mayo - que fue del 2,1% según el INDEC- las autoridades de la provincia de Buenos Aires se reunieron este jueves a la tarde con los gremios estatales, enrolados en la ley 10430 para retomar la paritaria y discutir una suba salarial para el segundo trimestre del año. Durante el encuentro se escucharon los planteos de las y los representantes gremiales respecto de los trabajadores.

En tanto, desde el gobierno bonaerense afirmaron que los ministros de Hacienda, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, anunciaron "un aumento de los montos de las asignaciones familiares del 30%". De cara al pago del medio aguinaldo, los funcionarios aseguraron a los gremios que el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) será "en tiempo y forma".

Además, y atendiendo a un pedido expresado por gremios, el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, presentó un "plan de refinanciación de deudas para trabajadores y trabajadoras" con una tasa preferencial para quienes registran "ingresos menores a cuatro salarios mínimos". Según informa el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualmente el salario mínimo es de $352.400.

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Reunión paritaria 2026

El eje central del plan de refinanciamiento del Banco Provincia incluye "una baja de tasas y la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses", es decir, seis años. En los casos de mora de hasta 90 días de atraso, "la tasa será de 39% anual" para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos, el equivalente a $1.470.000. De esta manera y a modo de ejemplo, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $36.110.

Para los casos de mora mayor a 90 días, se ofrecerá una "tasa especial del 31% anual". La opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos. En este caso, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $30.732.

Desde el ministerio de Trabajo indicaron que la reunión "forma parte de un acuerdo con los gremios de respetar las mesas de negociación y las fechas". De esta manera, si bien no anunciaron fecha, las partes volverán a verse a la brevedad. Este jueves a la tarde será el turno de los docentes.