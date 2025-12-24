Presupuesto en el Senado: LLA confía en sus aliados y negocia abstenciones

A días de la discusión del Presupuesto en el Senado, el Ejecutivo confía no sólo en obtener los votos para la sanción general de la ley de leyes, sino también para aprobar el polémico artículo 30. Éste, entre otros puntos, busca derogar el precepto de la Ley de Educación Nacional que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI en el sector. El gobierno apunta a las abstenciones y el antecedente de Diputados genera optimismo.

El tema ya provocó revuelo en la oposición y sembró dudas sobre el destino del artículo 30, similar a lo ocurrido con el 75 en la Cámara baja, que hizo caer todo el Capítulo 11. En este caso, también se pretende avanzar con el desfinanciamiento de la normativa que regula la Educación Técnico Profesional, los recursos para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Para sortear cualquier tipo de dificultad, La Libertad Avanza impulsará que la votación en particular se realice por capítulos y no por artículos, tal como sucedió en Diputados, con un mal resultado para el gobierno. En el Senado, los violeta, liderados por Patricia Bullrich, trabajan para sumar los votos necesarios y aprobar el Capítulo II, titulado “De las normas sobre los gastos”, que abarca del artículo 11 al 30 inclusive.

Este apartado autoriza la contratación de obras, bienes y servicios que excedan 2026; asigna recursos a universidades nacionales para gastos de funcionamiento; exige informes a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con posibilidad de interrumpir transferencias por incumplimiento; mantiene el reparto automático de fondos educativos a provincias, CABA y municipios; y fija pagos mensuales por deudas coparticipables a provincias específicas.

En Diputados, el Capítulo se aprobó con 130 votos a favor, 101 en contra, 13 abstenciones y 11 ausencias. La UCR oficial aportó todas sus voluntades de forma positiva, alineada con el gobierno, al igual que el PRO. Provincias Unidas optó por las abstenciones, con un total de 13 - incluido Martín Lousteau -, tres ausencias y solo el voto negativo de Esteban Paulón.

En el Senado, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, ya anunció públicamente que la UCR “defenderá la educación y salud pública, como lo viene haciendo”. Pero no hubo un pronunciamiento claro sobre el punto en cuestión y en el gobierno consideran que el espacio centenario no es uniforme. Destacan a los legisladores del mendocino Alfredo Cornejo y el Chaqueño Leandro Zdero, que cuentan a favor del gobierno. Seguramente mantendrán una reunión de bloque durante los feriados o presencial previo a la sesión del viernes al mediodía.

El PRO ya confirmó su apoyo al proyecto y prevé reunirse el viernes antes de las 12, cuando suene la chicharra. Cabe recordar que, en el Senado, las abstenciones equivalen a ausencias: si un legislador se abstiene, la mayoría necesaria para aprobar la ley o sus capítulos se va a ver reducida. Por eso, La Libertad Avanza negocia esas posiciones para asegurar la sanción definitiva.