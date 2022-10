Expuso la primera tanda de funcionarios en Diputados por el Presupuesto 2023

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de baja recibió a parte del gabinete nacional. Desde el oficialismo se manifestaron confiados sobre las explicaciones y notaron a la oposición "dispersa". Cruces por los incendios forestales.

Funcionarios del Gobierno nacional dieron inicio este martes a la primera tanda de la exposiciones del presupuesto para el ejercicio 2023. Pese a sortear algunos cruces con la oposición, desde el Frente de Todos dieron a entender su satisfacción por haber agotado dudas para conseguir apoyos para aprobar el expediente elaborado por la cartera que conduce Sergio Massa.

En la maratónica jornada de hoy en la comisión de Presupuesto y Hacienda, participaron los ministros Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), Jaime Perzcyk (Educación) y Juan Cabandie (Ambiente y Desarrollo Sostenible); los secretarios Juan José Bahillo (Agricultura, Ganadería y Pesca), José Ignacio De Mendiguren (Producción), Flavia Royón (Energía) y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Según pudo saber El Destape, la tanda de exposiciones dejó un cierto optimismo en el Frente de Todos. "Van apareciendo las miradas sobre aspectos a reforzar, mejorar, cambiar, sacar. Hoy fue muy buena la jornada", señalaron en off desde el oficialismo, que busca aprobar el presupuesto, cosa que no logró para el del año en curso. También "Nosotros muy unificados y ellos muy dispersos".

Ministros

La de Cabandie fue una de las exposiciones con más cruces con la oposición, ya que tuvo que responder sobre la situación de los incendios forestales que azotaron varias zonas del país. En ese marco, preguntaron por qué la Nación "es la única responsable contra el fuego y no las provincias", siendo que "en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. En ese marco, sostuvo que hay provincias que alcanzaron "un nivel optimo de conformación de combate de fuego", pero otras que "están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”

“Estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, anunció.

Según sostuvo, “el 95 % de los incendios son por causas humanas", con lo cual consideró que "la que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden". Y se preguntó: "¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”.

Luego destacó que hubo un incremento de 123% en relación al 2021. En cuanto al presupuesto del servicio nacional de manejo del fuego que “es una de las áreas más sensibles del ministerio se incrementó 35 veces el Presupuesto en relación al ejercicio 2019 y se prevé un incremento en 15 mil millones de pesos”, explicó Cabandié.

Respecto a la política vinculada a la gestión del girsu dijo que “hoy estamos en proceso de creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades del país y tenemos una planificación de llegar a 15”. En cuanto a la Brigada de control ambiental explicó que le “dimos más competencia a las inspecciones” y destacó la ley de educación ambiental ley Yolanda, la creación de parques nacionales como Islote Lobos y la ampliación del predelta.

Sobre la ley de Humedales y ante los diputados que reclamaban la sanción de la iniciativa, Cabandie dijo que "la posición del Ministerio de Ambiente es que los inventarios tienen que tener una etapa de cumplimiento" y reconoció que una de las dificultades es que la iniciativa "genera discrepancias en todos los partidos políticos".

En tanto, sobre el financiamiento externo el Ministro manifestó que “hemos incrementado y gestionado créditos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras”. “Nuestro reclamo internacional es que los organismos internacionales cumplan a lo que se han comprometido y brinden líneas de crédito para los países en desarrollo”, aseveró.

Por el lado de la oposición, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro le planteó al Ministro que es necesario "que esos recursos estén direccionados principalmente a la prevención y alerta temprana". En ese marco, afirmó que "no se evidencia una inversión suficiente en materia de desarrollo sostenible, existiendo un descuido en políticas como la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, que nos permitirían alcanzar nuestros compromisos internacionales".

A su turno, el diputado radical Martin Arjol pidió ampliar las asignaciones para la Ley de Bosques y dijo que "esta ley no se ha cumplido en cuanto a la asignación del 0,3%. En el presupuesto2023 se asigna cerca del 0,092%. Debería ser un monto de 86 mil millones y le estamos asignando 8 mil millones".

A su turno, la legisladora de izquierda Myriam Bregman preguntó "qué vamos a hacer con la Ley de Humedales?" y recordó que en su campaña el Frente de Todos decía "Humedales si".

Por su parte, al ser consultado por diputados opositores sobre los recursos para el sector educativo, Perczyk afirmó que "no hubo ninguna reducción de fondos para las Universidades Nacionales" y subrayó que "los docentes tuvieron paritarias de tres punto por encima de la inflación". A su vez, aclaró que los incrementos en los acuerdos salariales para el 2023 "no están contemplado en el Presupuesto porque aún no se cerraron las paritarias", tras lo cual señaló que "no habrá problemas" para que puedan cumplirse" esos convenios.

En su exposición, el Ministro de Educación dijo que "se ha ampliado la jornada escolar, se han incorporado escuelas con jornada completa y extendida; y se ha añadido una hora más de clase", para luego afirmar que "al menos el 80% del financiamiento de esta política es del Gobierno nacional". Y agregó: "Estamos trabajando con las provincias para el aumento de la jornadas el tiempo en una de las variables para aprender mejor".

Asimismo, dijo que "el año que viene tendríamos un 71% de las escuelas primarias públicas con al menos 25 horas de clases, eso significa 38 días más de clases a fin de año, mayor tiempo para la enseñanza y fundamentalmente el aprendizaje". Sumó que la inversión del Estado para lograr este objetivo fue de "48 mil millones de pesos" y que "esto alcanzará a unas 9.100 escuelas con extensión horaria el año que viene".

En su exposición también señaló que "la segunda inversión relevante es en "Conectar Igualdad" y "Conectar Escuelas", con los que este año distribuimos más de 600 mil computadoras". En ese sentido, completó: "El objetivo es llegar a que el 90% de los chicos tengan conectividad en su escuela".

El funcionario expuso sobre las "principales líneas de inversión en las políticas educativas que se diagramaron, federal e institucionalmente, intentando integrar a todos los chicos del país, reduciendo los niveles de desigualdad". El proyecto de Presupuesto contempla partidas por 121 mil millones de pesos para que tengan conexión más 50.000 escuelas y "distribuir cerca de un millón de unidades de equipamiento tecnológico", señaló el ministro.

A su turno, Filmus explicó que la Función Ciencia y Técnica del Presupuesto Nacional 2023 comprende no solo el presupuesto de su cartera, sino también el de los 17 organismos que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) que dependen de 7 ministerios nacionales.

En ese marco, el funcionario señaló que el Gobierno Nacional “está cumpliendo con lo que ordena la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación logrando incrementar la Función Ciencia y Técnica al 0,34% del PBI con un presupuesto total de más 500 mil millones de pesos", agregando que el financiamiento para la cartera crecerá "en términos reales por tercer año consecutivo aproximándose a los valores que tenía en 2015”. El ministerio estuvo acompañado en su exposiciòn por Ana Franchi, del CONICET, y Rubén Geneyro, titular del INTI.

Filmus destacó que la Ley de Financiamiento del SNCTI haya sido sancionada por unanimidad y detalló que se suma a otras iniciativas como la del Plan de Ciencia 2030, la de Economía del Conocimiento, la de Innovación Tecnológica, la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, las cuales "van a permitir dejar de tener una política pendular en materia de ciencia y tecnología que oscila según el gobierno de turno y los calendarios electorales".

En ese marco, agregó: "Necesitamos del aporte constante de la ciencia, la tecnología y la innovación para transformar la matriz productiva, potenciar nuestras exportaciones con valor agregado, y fortalecer la articulación entre la generación de conocimiento, la elaboración de políticas públicas y el impacto de ella".

Respecto de la Federalización de la Ciencia, el Ministro de Ciencia afirmó que “más del 85% de la Ciencia y la Tecnología está concentrada en la región central del país", añadiendo que "en ningún otro tema hay tanta desigualdad como en este". A raíz de esto, "la nueva ley de Financiamiento del SNCTI contempla que el 20% del incremento del presupuesto va a una cuenta especial como un fondo para la federalización de la ciencia”.

Titular del BCRA y secretarios

Pesce vaticinó que es posible cumplir con la pauta inflacionaria del 60 por ciento contemplada en el proyecto de Presupuesto 2023, debido a que para el próximo año no se espera "un shock externo ni están previstos cambios buscos en el tipo de cambio". "Por eso creemos que va a haber una desaceleración de la inflación", completó el presidente del Banco Central,



El titular de la entidad monetaria señaló que "como no está previsto un shock y ningún salto devaluatorio", y que "los aumentos de demanda dejen de ser respondidos por precios y pasen e ser respondidos con producción, vamos a tener una monetización más baja y por eso creemos que la inflación va ubicarse en el 60 por ciento".

Sobre la tasa de política monetaria, al responder sobre el tema de las Leliqs, Pesce dijo que "si el BCRA no regula los pasivos monetarios, entonces la tasa de interés que pagan los bancos sería muy baja y eso afectaría los ahorros de los argentinos".



También fue consultado por el diputado de izquierda Nicolás del Caño sobre el impacto del dólar soja y en ese sentido, Pesce dijo que para el "Banco Central no ha tenido un costo la diferencia de pago de los que vendieron el grano, que será compensada con una Letra del Tesoro."

Pesce fue al recinto por pedido del bloque de Juntos por el Cambio. Sin embargo, cuando comenzó la exposición del presidente del organismo monetario se encontraban muy pocos legisladores opositores en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Royón expresó que “los lineamientos fundamentales de la política energética están reflejados en el Presupuesto 2023 y reflejan los objetivos de la cartera”, los cuales son seguridad jurídica y previsibilidad, desarrollo local, soberanía y autoabastecimiento, sustentabilidad, transición energética y desarrollo tecnológico nacional.

“Entendemos que el sector energético es fundamental y va a ser uno de los vectores de nuestro país”, dijo. “Energía, Combustibles y Minería, representa el 9.8% del gasto de la Administración Nacional”, explicó.

“El presupuesto para 2023 promueve el desarrollo del sector hidrocarburífero, desarrolla el sector eléctrico diversificando la matriz, promueve la eficiencia energética y redirecciona el sistema de subsidios para asegurar tarifas justas y responsables”, agregó.

En síntesis, la Secretaria aseguró que “todas las acciones contempladas en este presupuesto, van dirigidas al logro de la seguridad, eficiencia y sustentabilidad energética para que Argentina nunca más dependa de importaciones de combustibles para la generación de la energía y se convierta en un exportador neto para los mercados regionales e internacionales”.

Respecto a la incidencia de subsidios al gas y energía eléctrica sobre el total de gastos, precisó que “en este presupuesto 2023 de acuerdo al trabajo que hicimos con la segmentación, prevemos que los subsidios van a pasar del 2,2 del PBI al 1,6”.

A su vez, indicó que “para el año que viene esto estamos previendo la terminación del gasoducto Néstor Kirchner para la sustitución de importaciones, ya que tenemos en cuenta el contexto geopolítico de alta incertidumbre que ha llevado a un alza de precios”. En ese sentido, explicitó los precios que están previendo de importaciones tanto de gas de Bolivia como de GNL: “Los precios previstos en el Gas de Bolivia es de 9,7 dólares por millones de BTU y de GNL por 25 dólares es el valor que estimamos”.

Royon se presentó esta tarde junto con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti; y el titular de la empresa Energía Argentina, Agustín Gerez.

A su turno, Bahillo manifestó que "el objetivo es producir más y con mayor eficiencia, incorporando tecnología, innovación, economía del conocimiento y desarrollo". En ese marco, señaló que las economías regionales fueron una "cuestión primordial", por lo que "significan en la generación de mano de obra y en el desarrollo de cada provincia".

"Las circunstancias del mundo abren las puertas a nuevas oportunidades para nuestra región, y desde la Argentina tenemos el desafío de exportar más y mejores alimentos", planteó el secretario. De esta manera, instó: "Necesitamos producir más y simultáneamente explorar nuevos mercados y oportunidades comerciales en el mundo. El gigantesco potencial productivo de nuestro país no tiene techo".

En la tanda de preguntas, el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le consultó al Secretario que en el caso de aprobar el artículo 96 del presupuesto, las retenciones, hoy en un 12 para el maíz y el trigo y el 9 para la carne por ciento, podrían "pasar a una alícuota del 15 por ciento". Bahillo le respondió que "no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones".

La última exposición de la jornada estuvo a cargo de De Mendiguren, destacando el escenario con el que tuvieron que lidiar en la pandemia. "A pesar de todas las dificultades nacionales e internacionales, el sector tuvo una reacción importante", afirmó.

Agregando: "Hoy no podemos desentendernos y decir que la inflación es una calamidad y no ver que la contracara son 40 mil Pymes vivas" En ese sentido, destacó que la industria creció en este año un "11 por ciento por arriba de la prepandemia".

Respecto al presupuesto de este año, expresó que cree "en los acuerdos para el desarrollo" y les planteó a los diputados: "Las leyes que nos hacen falta para salir de las restriccione externas, la tienen ustedes"

Cómo sigue la agenda

Las exposiciones de los funcionarios nacionales continuarán mañana miércoles a partir de las 11, con los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Defensa, Jorge Taiana, y de los titulares de Aduana (Guillermo Michel) y AFIP (Carlos Castagneto), entre otros.

Así se retomará la segunda semana del debate de la iniciativa que establece los gastos y recursos proyectados para el 2023, que el oficialismo aspira a votar el 26 de octubre próximo. Los funcionarios concurrirán a la Sala 2 del Anexo C -ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1864- a exponer ante la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller (FdT).

Con información de Telam.