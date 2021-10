Berni se mostró con Kicillof nuevamente en la jura de los nuevos policías

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompañado de los ministros de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, y de Provincia, Sergio Berni, y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, participaron del acto de Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional de los y las cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich este lunes a la mañana.

Durante el acto, el mandatario aseguró que “se percibe un cambio de raíz en la policía de la provincia de Buenos Aires” y destacó los logros alcanzados durante su gestión, como la equiparación salarial con las fuerzas federales. En ese sentido, la semana pasada anunció una nueva suba del 11% para los meses de octubre y noviembre. Es así como el aumento salarial del 2021 quedó en un 46,5%, lo que representa un sueldo de bolsillo de $66.000.

“Hay un cambio de raíz en la policía de la Provincia, cuando asumimos la policía tenía muy baja estima de parte de los y las bonaerenses, teníamos que revertir esta situación y por eso iniciamos un cambio de formación, agregamos escuelas de tiro, de manejo, y un cuerpo especial de policía rural”, señaló el Gobernador.

Además recordó que “se está en proceso de lanzar la Universidad policial provincial para la formación de los cadetes”. “Gracias a la asistencia del Gobierno nacional se lanzó el plan integral de Seguridad, que en términos de inversión probablemente represente el más grande en la historia”, explicó Kicillof y detalló que “se enviaron 2.200 nuevos móviles policiales a las comisarías del conurbano y 1.700 al interior provincial”, al tiempo que se “proveyó de equipamiento y se repuso lo que había que reponer”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense afirmó que “durante la catástrofe sanitaria más importante que tenga memoria la humanidad se formaron hombres y mujeres”. “Acá están presentes los hombres que el año pasado, en las peores dificultades, reclutamos, capacitamos, entrenamos, se formaron, egresaron y fueron a engrosar las filas de los cuerpos de nuestra policía, no solo para estar presentes combatiendo el delito, sino también acompañando a nuestros médicos, enfermeras y agentes sanitarios”, resaltó el titular de la cartera de seguridad provincial.

En medio de una ola de rumores respecto de la posible salida de Berni del gabinete, Axel Kicillof se mostró con el ministro por tercera vez en menos de 15 días. Fuentes comunicacionales confirmaron a El Destape que "el ministro de Seguridad tiene una agenda programada hasta 2022, momento en que estarán los primeros policías con la especialización rural, siendo esa medida muy importante para Berni". Es así como dieron a entender que no sería una posibilidad que Berni renuncie. Además afirmaron que "el Gobernador no le pidió nada por el estilo y no hablaron de ninguna salida".

Este mismo lunes, y luego del acto en la escuela Vucetich, Berni, Fernández y Kicillof dieron una nota al canal C5N. Consultado sobre una posible renuncia después de las elecciones del 14 de noviembre, el ministro de Seguridad provincial dijo: "Eso lo determinará el Gobernador", y agregó que "estamos viendo el árbol y no el bosque, hoy es un día muy importante para la seguridad y para la construcción de la seguridad".