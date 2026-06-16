Tras la pobre oferta salarial, docentes de la Universidad de Rosario ratificaron el paro para toda la semana

Luego de que el Gobierno nacional ofreciera a los gremios universitarios un aumento del 21,3% a partir del salario de junio y un 3% a partir de los haberes de septiembre, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) agrupados en el gremio Coad ratificaron el paro de actividades previsto para toda esta semana, desde el martes 16 hasta el viernes 19 de junio, en reclamo de una recomposición salarial.

La huelga había sido definida antes del acuerdo alcanzado entre la administración de Javier Milei, los rectores universitarios y distintos gremios docentes y no docentes. Sin embargo, los profesores rosarinos volvieron a votar la continuidad del plan de lucha y la mayoría decidió continuar con la medida de fuerza.

Según informó el sindicato, el 83 % de los 2.139 docentes que participaron de la consulta respaldó el paro, mientras que el 15 % votó por levantar la medida y el 2 % se abstuvo. “La posición ampliamente mayoritaria determina que los docentes de la UNR sostendremos el paro junto a los 28 sindicatos de base de la Federación Conadu Histórica y otras asociaciones del país”, señalaron desde Coad.

El gremio cuestionó el acuerdo salarial firmado a nivel nacional y sostuvo que el incremento otorgado “es menos de la mitad de lo que corresponde”, según lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. Además, advirtieron que la garantía salarial para un docente con dedicación exclusiva queda por debajo de la línea de pobreza, por lo que “una gran parte de la docencia continuará cobrando salarios de pobreza”.

El último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) advirtió que los trabajadores de las universidades nacionales acumulan 18 meses consecutivos de pérdida salarial y que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían al inicio de la gestión libertaria, sus ingresos deberían aumentar un 52,1%.

Según el documento, en abril los salarios del sector volvieron a caer en términos reales por decimoctavo mes consecutivo. La pérdida fue del 0,9% respecto de la inflación y elevó el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 al 34,2%. El trabajo advierte además que los niveles salariales actuales se ubican por debajo de los registrados en 2002 y muy lejos de los máximos alcanzados durante la última década. En términos concretos, la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Milei alcanza el 303,5%, mientras que los salarios universitarios crecieron apenas 165,4%, incluyendo los aumentos otorgados unilateralmente por el Gobierno.

De esta manera, el paro docente en la UNR quedó confirmado para toda la semana, del 16 al 19 de junio, en reclamo de salarios dignos y mayor financiamiento para las universidades públicas. En ese marco, desde Coad reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y pidieron una definición de la Corte Suprema sobre la situación.

Enviarán un petitorio a la Corte Suprema para que Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario

Familiares autoconvocados y los Centros de Estudiantes de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata junto a referentes de AGD y Feduba anunciaron que enviarán un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que le exigen al máximo tribunal que haga cumplir la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

El representante de Familias Autoconvocadas del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA), Ramiro Weber, explicó que la razón del petitorio es “solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que rechacen el recurso interpuesto por parte del gobierno que encabeza Javier Milei”, remarcando la urgencia de la problemática porque “no podemos tener parada la investigación, no podemos tener docentes y no con sueldos por debajo de la línea de la pobreza e investigadores en las condiciones que tenemos, porque lo sufrimos todos y cada una de las familias y trabajadores que integramos los colegios en la educación pública argentina”.

“No se está cumpliendo con la Ley de Salud Mental en las escuelas, se está destinando el uno por ciento del presupuesto de Salud en los colegios. Hay una sola red de acompañantes de salud mental cada cuatro escuelas”, acotó Clara Barbosa, presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y de la comisión interna del Carlos Pellegrini, Laura Carboni, le exigió a los magistrados “que dejen de fingir que no tienen nada que ver en el asunto y fallen en favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.