Planes sociales: fuerte respaldo de Alberto Fernández a los movimientos sociales

Le agradeció a las organizaciones sociales si "solidaridad y compromiso" tras el crecimiento de la pobreza durante el macrismo. Ayer, Cristina había criticado la tercerización de los planes sociales.

Alberto Fernández defendió este martes a los movimientos sociales al afirmar que les "agradece" el trabajo que realizaron luego del crecimiento de la pobreza durante el macrismo, tras de las críticas que realizó el último lunes Cristina Kirchner al rechazar la tercerización de los planes sociales en manos de las organizaciones.

"Yo llegué con Néstor Kirchner al gobierno en 2003 y la pobreza estructural había crecido del 15% al 23%, y volvió a crecer después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Y fuimos a sostener a los más vulnerables, y le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad y compromiso a donde no existían", afirmó el Presidente al lanzar el III Foro Mundial de Derechos Humanos en el Museo del Bicentenario.

"Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Mi eterna gratitud para con cada una de esas organizaciones", agregó el jefe de Estado, y sostuvo que no hubo "ningún estallido social o saqueo" luego de que él llegase al poder "en gran medida porque las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos". "No se llevaron la plata de los más vulnerables. Los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso. A todos ellos gracias, porque no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos", reafirmó.

En ese contexto, el mandatario agregó que que el problema de Argentina "está centralmente en crecer" y "no en los necesitados". El país "fue capaz de crear 1,2 millones de empleos en plena pandemia", señaló Fernández, y agregó que "debemos crear muchos más para que quienes reciben un plan social sean empleados formales y puedan gozar de todos los derechos de los que goza un empleado formal".

La crítica de Cristina Kirchner a los movimientos sociales

De esta forma, Alberto respaldó a las organizaciones sociales tras el discurso de Cristina Kirchner, quien el último lunes afirmó durante el plenario de la CTA de los Trabajadores que "las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas". "El Estado debe recuperar ese rol y transparentar. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas", sostuvo además.

La Vicepresidenta también pidió reducir la cantidad de planes sociales al afirmar que "Hoy estamos en un 7% de desocupación, estamos a 1,1 punto de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que vamos a tener que revisar".

En la misma línea, afirmó que recibir el dinero del plan social de parte de un referente barrial "no es peronismo, peronismo es dar laburo", y planteó que el Estado nacional debe recuperar "el control, la auditoría y la aplicación" de los planes.

NOTICIA EN DESARROLLO