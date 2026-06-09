El PJ convocó a un banderazo "contra la proscripción" de Cristina

A un año de la condena proscriptiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Partido Justicialista (PJ), institución presidida por CFK, convocó a un banderazo en Parque Lezama. La fecha elegida es el Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio.

"El Partido Justicialista Nacional, junto a más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales, resolvió convocar a un Banderazo por Cristina libre y contra la proscripción el próximo sábado 20 de junio a las 15 en Parque Lezama", tuiteó la cuenta oficial del PJ Nacional.

Conferencia de prensa en el Congreso

Diputados y senadores de los bloques Unión por la Patria y Justicialista convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles 10 de junio a las 13 en el Salón Provincias Unidas del Senado de la Nación, al cumplirse un año de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Durante el encuentro, los legisladores expondrán su postura sobre la situación judicial de la ex presidenta y presentarán un documento ante la Corte Suprema de Justicia.

Según adelantaron, el texto cuestiona el accionar del Poder Judicial y sostiene que la condena contra la ex mandataria constituye un caso de persecución política y proscripción. En ese sentido, plantean que las decisiones adoptadas en la causa tienen implicancias que exceden el plano individual y afectan el funcionamiento democrático del país.

El documento también cuestiona las condiciones de detención impuestas a Fernández de Kirchner, las cuales son calificadas como "injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias". Asimismo, los legisladores sostienen que la situación de la ex presidenta impacta sobre la representación política y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus candidatos.

Por último, los bloques convocantes remarcan que la intervención del Poder Judicial en casos de alta relevancia política no debe convertirse en una herramienta de condicionamiento institucional. En esa línea, reclamarán ante la Corte Suprema el cumplimiento de las garantías constitucionales y expresarán su rechazo a lo que consideran una restricción de los derechos políticos de la principal referente de la oposición.