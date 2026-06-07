Los sectores del peronismo buscan fortalecerse para la pelea de 2027

Aunque en la superficie prevalece la sensación de una oposición inmovilizada, los principales sectores del peronismo trabajan para mejorar su posicionamiento de cara al año electoral. El gobernador Axel Kicillof -hoy el opositor mejor posicionado para enfrentar a Javier Milei- comenzó a recolectar apoyos en el interior del país y busca promover una rama juvenil, clave para disputar parte de un sector que resultó central en el ascenso libertario. A la vez, los sectores alineados con la ex presidenta Cristina Kirchner intensifican las movilizaciones frente a San José 1111, en el marco del aniversario de su detención domiciliaria, que tendrá su punto culminante con un banderazo el 20 de junio. Por otro lado, quienes pretenden no alinearse ni con unos ni con otros tampoco permanecen quietos y empiezan a definir sus próximos pasos para no quedar afuera de la discusión.

Kicillof volvió a sus visitas al interior, en las que prioriza territorios no gobernados por el kirchnerismo en la idea de derribar prejuicios. "Axel tiene que ser el candidato de la gente y no el de la rosca", repiten a su alrededor. Explicaban que el gobernador tiene su fuerte en los encuentros mano a mano, por lo que seguirá esa línea de trabajo para instalar su figura a nivel nacional. En Corrientes firmó convenios con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, pero también juntó a los intendentes del peronismo, necesitados de una referencia nacional. En la misma semana, recibió a la dirigencia del PJ de Chubut que le expresó su apoyo. "Los recibe, los escucha y les infunde espíritu de lucha. Después de estar un rato con Axel los dirigentes salen con otro ánimo y con la idea de formar parte de una propuesta para ganar el año que viene", comentaba en su entorno.

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El fallecimiento del Indio Solari motivó la suspensión del lanzamiento de la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en San Martín, territorio donde juega de local el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, uno de los que pica en punta para la candidatura a gobernador. El acto se programó para más adelante y tendrá la forma de un encuentro federal juvenil, con delegaciones de todo el país. Está claro que uno de los sectores donde se definirá la pelea en 2027 será en la juventud y el peronismo arranca en desventaja. Un consultor calculaba que el padrón de las elecciones presidenciales estará compuesto en casi un 60% por menores de 40 años.

El sector alineado con Cristina Kirchner intensificó en los últimos días las movilizaciones frente a su domicilio. En el marco de la campaña "Cristina libre", buscan generar impacto político en coincidencia con el aniversario de la sentencia que la condenó a prisión, por lo que el próximo miércoles 10 realizarán un simbólico "abrazo" al edificio. El sábado 20, Día de la Bandera, habrá además un acto en Parque Lezama para el que todavía no está definido el formato ni los oradores. Lo que sí está previsto es que, una vez finalizado, los militantes se movilicen en forma de "banderazo" hasta San José 1111, en lo que imaginan como el punto culminante de esta etapa de la campaña. Se trata de una consigna con la que también buscan poner en aprietos a Kicillof, al forzarlo a pronunciarse sobre el liderazgo nacional de la ex presidenta y sobre "Cristina libre" como eje ordenador de la oposición al Gobierno.

"Axel no va a hacer nada de eso. La verdad es que siempre tuvieron una posible candidatura de Cristina como amenaza para negociar, ahora no la tienen y buscan la manera de recrearlo", analizaba un dirigente cercano al gobernador. Por cierto, así como las últimas encuestas encumbran a Kicillof también muestran una recuperación de la ex presidenta, con niveles muy parecidos de imagen positiva, tal vez con mayor rechazo para CFK. Sin embargo, en el entorno del gobernador bonaerense sostenían que eso no debería modificar el objetivo de dirimir las diferencias en las PASO del año que viene. Que lo mismo debería correr para la candidatura a gobernador y a las listas de legisladores, que ya no pueden convertirse en motivo de negociación. "Si algo no quiere la gente es que repetimos el cambalache del gobierno del Frente de Todos. Alguien tiene que imponerse y asumir la conducción nacional", agregaba el dirigente.