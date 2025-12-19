El día D: El PJ bonaerense se reúne para fijar fecha de elecciones

La semana pasada el presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner convocó a una reunión del Consejo Provincial para este viernes a las 14 horas en Malvinas Argentinas. En el orden del día, el tema principal será el llamado a elecciones del partido, ya que su mandato vence el próximo domingo 21 de diciembre. Las internas entre el sector de La Cámpora-cristinismo y el espacio de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), son por demás marcadas y, producto de ello, el jueves por la tarde hubo una reunión previa al encuentro para acercar posiciones a las propuestas presentadas por ambos espacios. El objetivo es evitar una ruptura entre las partes y que la reunión de esta jornada se pueda llevar adelante dentro de los carriles adecuados.

De esta manera, hubo un encuentro previo en la residencia del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, a la que también asistieron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin - como representante de Cristina Fernández - y cuatro dirigentes en representación del Gobernador: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el diputado, Mariano Cascallares. Un gesto no menor; no hubo dirigentes de La Cámpora.

Máximo Kirchner

Según pudo averiguar El Destape, lo que se charló durante el encuentro fueron “la fecha para los comicios, la realización de una masiva campaña de afiliación y el padrón electoral vigente”. En ese escenario, desde el MDF propusieron que las elecciones se realicen en “abril, el domingo 19 o 26”. En cambio desde el espacio de CFK, quieren que se vote el “domingo 8 de marzo”.

Desde el entorno de Kicillof argumentan que “no se puede hacer una elección partidaria a principio de marzo cuando la gente está comenzando el año con el arranque de clases, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad si hacemos eso?”. Además agregan que todas las presidencias de los PJ locales y los cargos de congresales terminan el próximo 17 de marzo, por lo que “se pueden estirar los plazos” reglamentarios. Esa es la fecha que interesa en calle 6 y desde la cual buscan patear los comicios para abril.

De la vereda de enfrente insisten con el 8 de marzo, fecha que, de avanzar, implicaría que las listas deban se cierren el jueves 15 de enero. Si bien no hubo una definición al respecto, tampoco se impuso ninguna de las dos propuestas. “Estamos en plena negociación”, informaron desde ambos bandos.

¿Lista de unidad o internas?

Respecto de una posible candidato o candidata a presidir el partido aún no se habló. Lo primero a resolver es la fecha del comicio; ello será un indicio para saber si se puede llegar a una lista de unidad o se irá a internas. Desde el MDF insisten en que el PJ bonaerense “debe estar alineado con el gobierno de Axel Kicillof”, algo que con Máximo Kirchner a la cabeza “no sucedió”. La Cámpora propone “mantener la misma cantidad de sillas”, que hasta ahora y allí radica el problema madre. Actualmente los apoderados del espacio responden a Cristina Fernández. Se trata de Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez, aunque el último goza de cierta autonomía.

En los últimos días, desde el kicillofismo impulsaron para la presidencia del Partido Justicialista a Verónica Magario. El ministro de Gobierno y mano derecha del mandatario, Carlos Bianco, dijo en declaraciones radiales que la dirigenta era “quien mejor representaba los intereses” del Gobernador. Desde La Cámpora dieron a entender que “Máximo no buscaría reelegir”, pero ello no implica que no busquen retener el número 1.

Cristina Fernández, Mariel Fernández y Axel Kicillof en uno de los últimos congresos del PJ

Algunos nombres que suenan como “prenda de unidad” son el de Federico Otermin (Lomas de Zamora). Sin embargo, el equilibrio que hace el Jefe comunal entre los 2 espacios no le estaría redituando como antes. Para el MDF, es un cristinista más. Misma situación ocurre con el intendente de Pilar, Federico Achaval. Otra figura es la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. La última declaración sobre el PJ bonaerense de la intendenta fue autopostularse al cargo e invitó a Máximo Kirchner a “caminar” su distrito. Fernández se mostró distanciada de La Cámpora.

El miércoles por la tarde, la Jefa comunal se reunió con Cristina Fernández. Según detallaron desde su entorno a este medio, las Fernández hablaron “de la situación social en genera, del día a día en Moreno, del avance de la derecha en Latinoamérica y de Donald Trump”. En relación al PJ “no hubo mención”. La ruptura o no entre los espacios dependerá de la reunión de esta tarde.