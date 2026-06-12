Pichetto pidió que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner: "Fragilidad"

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió que el Congreso declare nula la condena a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y solicitó su liberación. También calificó su caso como de "extrema fragilidad" para la democracia del país.

"Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad", hizo el pedido el legislador peronista, a través de un posteo en su cuenta de X.

Pichetto cuestionó distintos aspectos del proceso judicial que culminó con la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos contra la exjefa de Estado. "Se alteraron las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar", planteó.

Para el diputado peronista, durante el juicio "no hubo imparcialidad" y resaltó que "los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada".

Las quejas de Pichetto

"Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes", agregó.

El miércoles pasado, el diputado también había hecho planteos similares ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso, donde pidió la intervención de los legisladores en el caso.

La exmandataria cumple actualmente una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, luego de que la sentencia quedara firme y sea ratificada en segunda instancia por la Corte Suprema. La pena se cumple bajo la modalidad de prisión domiciliaria hace un año en su casa de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.