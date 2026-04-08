La Policía Federal Argentina (PFA) separó de sus filas al cabo Miguel Montiel, quien se había esposado uniformado frente a la Casa Rosada para protestar por "corrupción" a principios de febrero. Su paso a disponibilidad fue informado a través del boletín oficial de la fuerza. El Destape se comunicó con el Ministerio de Seguridad de Nación para conocer los argumentos de la desafectación, pero no hubo respuestas.

"Pasar a revistar a partir del día de la fecha en Disponibilidad, artículo 48, inciso g) de la Ley 21.965 al Cabo (L.P 49.564 - DNI 32.273.275) Miguel Ángel Montiel, de la Comisaría FF. CC Belgrano Norte, cesando al situación en la que se encontraba", indicó la PFA en la Orden del día del 6 de abril pasado.

De esta manera, Montiel fue expulsado de la fuerza a dos meses de llamar la atención de todos los medios nacionales por su inusual protesta: el 4 de febrero por la mañana se acercó vestido con su ropa de policía y se esposó a la reja frente a la Casa Rosada con una pancarta para denunciar presuntas "irregularidades" dentro de la institución.

"En este momento estoy percibiendo un salario de 700 mil pesos, soy cabo de la Policía Federal. Eso es algo que incomoda mucho", había dicho el agente, y añadió: "Nosotros no nos podemos manifestar de esta manera, pero ya tomé la decisión por todos los camaradas".

Dos días después de encadenarse a la Casa de Gobierno, Montiel ratificó su denuncia de presunta corrupción en la Superintendencia de Transporte y aseguró que no tiene "miedo". "Esta práctica de corrupción viene de hace años. Se han presentado denuncias y todo queda en la nada. Existen las denuncias que se hicieron, muchas anónimas”, afirmó el cabo.

Cómo será su futuro

Según pudo saber El Destape sobre el modus operandi de la PFA respecto a los "pasos a disponibilidad", el agente deberá presentarse en Asuntos Internos de la fuerza, donde será juzgado por su conducta mientras formaba parte de la institución. Por su protesta, a Montiel podría caberle una sanción disciplinaria de más de 60 días y podrían darle la baja obligatoria.

Otra posibilidad es que al cabo le otorguen el retiro de la fuerza, algo que solo ocurrirá si tiene al menos 10 años de servicio en la PFA. Sobre su accionar, un expolicía comentó a este medio: "Tuvo mucho, mucho coraje".

Al momento de la protesta, Montiel prestaba servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, lo que derivó en su denuncia de bajos salarios y presuntos hechos que involucraban sobornos en la Superintendencia, además del "robo de los adicionales" y la existencia de una supuesta "caja negra" en su división.