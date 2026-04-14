Dos periodistas denunciaron amenazas de muerte en medio de un clima político cada vez caldeado

En medio de los constantes ataques del presidente Javier Milei y del campo libertario en general contra la prensa, dos periodistas, Tomás Méndez e Ignacio Ortelli, denunciaron amenazas de muerte a través de mensajes en redes sociales y WhatsApp en las últimas horas. En el actual clima de violencia política, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio y preocupación.

"No tenés idea de con quién te metiste", "cuidá a tus dos hijas" e "hiciste mucho daño y la vas a pagar", son algunos de los mensajes que el periodista Méndez recibió en su teléfono el sábado pasado, según detalló Fopea. El periodista de Canal 9, que recibió estas amenazas por WhatsApp, aportó antecedentes y explicó que podría estar vinculado con investigaciones que realizó en el último tiempo.

"Me acaban de amenazar de muerte y con mucha información una persona que fue detenida por robarme violentamente el celular en la calle. Tiene información confidencial de mi vida y la de mis hijas. Dice que las va a matar", escribió el propio Méndez en un crudo mensaje publicado el sábado.

Ante esta situación, Fopea pidió a las autoridades un "pronto esclarecimiento de las graves amenazas" y que se den "garantías de seguridad" para el periodista y su familia. "La actividad periodística puede generar resentimiento o malestar en las personas aludidas, pero esto nunca puede generar inquietud sobre la seguridad personal del periodista o su entorno", planteó la organización.

Denuncias por redes y por teléfono

Por otro lado, el periodista Ortelli también denunció haber recibido amenazas a través de un mensaje directo en su cuenta de la red social Instagram. "Qué lindo va a ser cuando te encuentre con un tiro en la cabeza", le escribió un usuario llamado _francozalazar. El texto estaba acompañado por una imagen suya conduciendo su programa en Radio Rivadavia.

Al igual que Méndez, el propio periodista contó la situación en X. "El cobarde mandó esto en Instagram y luego me bloqueó. Así que no le pude preguntar si me estaba amenazando o qué. Por las dudas les dejo su perfil por si ocurre algo", señaló Ortelli.

Si bien remarcó que el mensaje no hacía referencia a ningún contenido suyo puntual, el periodista hizo mención a que los días previos a la amenaza había realizado cuestionamientos a distintos grupos. "Fue una semana particularmente diversa, cuestioné a todos los sectores”, sostuvo